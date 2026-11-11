S kacigom na glavi i pištoljem u ruci upao u automat klub u Trogiru: Policija mu ušla u trag

Policijski službenici dovršili su kriminalističko istraživanje razbojništva koje se 4. studenoga dogodilo u automat klubu na području Trogira. Zbog sumnje da je maskiran i uz prijetnju pištoljem otuđio novac, uhićen je 31-godišnji muškarac.

Kako je izvijestila policija, osumnjičeni je uhićen jučer ujutro, 10. studenoga 2026. godine, nakon intenzivnog kriminalističkog istraživanja tijekom kojeg su policijski službenici prikupljali dokaze i radili na utvrđivanju identiteta počinitelja.

S podkapom i motociklističkom kacigom ušao u automat klub

Prema rezultatima kriminalističkog istraživanja, postoji osnovana sumnja da je 31-godišnjak 4. studenoga u večernjim satima ušao u automat klub na području Trogira, maskiran podkapom i motociklističkom kacigom.

Uz prijetnju pištoljem otuđio je novac, nakon čega se udaljio s mjesta događaja.

Policija je nakon zaprimljene dojave pokrenula intenzivno kriminalističko istraživanje kako bi identificirala i pronašla osumnjičenog.

Predan pritvorskom nadzorniku

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija je utvrdila postojanje osnovane sumnje da je 31-godišnjak počinio kazneno djelo razbojništva.

Osumnjičeni je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku.

Podsjetimo, Dalmacija Danas ranije je izvijestila o pljački automat kluba u Trogiru.