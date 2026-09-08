S Gospinog otoka nadbiskup Križić poslao snažnu poruku: "Svako dijete nosi u sebi neki božji plan"

Obilježavanje rođenja Majke Božje ili blagdan Male Gospe tradicionalno se obilježava u Solinu. Stotine vjernika i hodočasnika sudjeluju na centralnom misnom slavlju koje predvodi mons. Zdenko Križić, metropolit splitsko-dalmatinski.

S Gospinog otoka nadbiskup Križić poslao je snažnu poruku - Obitelj je mjesto posebnog božjeg djelovanja.

U svojoj propovijedi dotaknuo se svakog djeteta te poslao poruku svim majkama.

- Svako dijete nosi u sebi neki božji plan. Nitko od nas nije došao na ovaj svijet slučajno. U svakom dojenčetu Bog započinje priču koja može promijeniti svijet - kazao je Križić.

Dotaknuo se i obitelji koje imaju troje i više djece.

-Danas je puno djece teret i trošak reći će većina, a Bog na dijete gleda kao na budućnost.

Moramo se zapitati koliko je bilo djece u našem narodu s kojima je Bog imao planove, a nismo dopustili da se rode. Koliko je bilo djece koja nisu dobila usmjerenje za životne ideale ili su bili na putu zla koja su uništila njihova ostvarenja.

Rođenje svakog djeteta bi trebalo biti slavlje nade. Čovjek se u svojoj slobodi može odlučiti biti protiv Boga ali Bog je svakoga od nas stvorio u nadi, u nadi da ćemo biti u prijateljstvu s Bogom, pojasnio je nadbiskup te nadodao.

-Bog ima velike nade u svakoga od nas.

Bog još nije završio s ovim svijetom, on ima velikih planova ali treba i nove suradnike

Mala Gospa je blagdan tihe ali snažne nade. U rođenju male djevojčice počinje epoha spasenja, zaključio je Križić.