S dva promila sjeo za volan teretnog vozila, a vozačka mu već bila ukinuta: Policija ga zaustavila i papreno kaznila

Policijski službenici u dolini Neretve zaustavili su 58-godišnjeg vozača teretnog vozila koji je, kako se pokazalo, za upravljač sjeo s čak dva promila alkohola u krvi. No, to nije bio jedini prekršaj koji su policajci otkrili tijekom kontrole. Sve se dogodilo u ranim jutarnjim satima u nedjelju, 15. studenoga, u Pogradini, gdje su policijski službenici Policijske postaje Metković tijekom redovitog nadzora prometa zaustavili teretno vozilo dubrovačkih registarskih oznaka. Vozilom je upravljao 58-godišnjak, a alkotestiranjem mu je utvrđena koncentracija alkohola od čak 2,00 promila.

Vozio iako mu je vozačka dozvola bila ukinuta

Daljnjom provjerom policija je otkrila još jedan ozbiljan prekršaj. Naime, vozač je upravljao teretnim vozilom iako mu je vozačka dozvola prethodno bila ukinuta zbog prikupljenih negativnih prekršajnih bodova. Policajci su ga odmah isključili iz prometa, a zbog počinjenih prekršaja kažnjen je novčanom kaznom od 2.640 eura. Uz visoku novčanu kaznu, izrečena mu je i šestomjesečna zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije, izvijestila je Policijska uprava dubrovačko-neretvanska.