S dubine od 60 metara izvučena jedrilica nakon tragedije kod Splita: Očekuju se novi dokazi

Jedrilica koja je potonula nakon sudara s putničkim katamaranom izvađena je iz mora i prevezena u splitsku Sjevernu luku. Istraga nesreće u kojoj je stradalo četvero čeških državljana još traje. Dizalicom je iz mora u splitskom akvatoriju izvučena jedrilica koja je sredinom lipnja sudjelovala u pomorskoj nesreći u Splitskim vratima, između Brača i Šolte. Njezino vađenje trebalo bi pomoći u prikupljanju novih dokaza i rasvjetljavanju okolnosti tragedije, piše DNEVNIK.hr.

U nesreći su se sudarili veliki putnički katamaran i jedrilica, koja je potom potonula na približno 60 metara dubine. Na njoj je stradalo četvero čeških državljana. Nakon izvlačenja jedrilica je prevezena u splitsku Sjevernu luku. Istražni postupak još nije završen, a očekuje se da bi pregled izvađenog plovila mogao donijeti dodatne informacije o nesreći.

Podsjetimo, nesreća se dogodila sredinom lipnja u Splitskim vratima, između Brača i Šolte, kada su se sudarili putnički katamaran i jedrilica. U nesreći je stradalo četvero čeških državljana, a jedrilica je potonula na dubinu od približno 60 metara. Okolnosti sudara još se istražuju.