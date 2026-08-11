S djecom u kolicima krenuli na 2300 metara gotovo bez opreme: Spašavalo ih čak dva helikoptera

Austrijski gorski spasioci izveli su zahtjevnu akciju u Tirolu nakon što je čak 36 planinara, među kojima su bila i mala djeca u dječjim kolicima, zapelo na opasnom planinskom terenu. U spašavanju su korištena dva helikoptera, a srećom nitko nije ozlijeđen.

Prema informacijama tirolske policije, radilo se o članovima triju obitelji koji su se bez odgovarajuće opreme odlučili na spontani planinarski izlet. U probleme su upali na visini većoj od 2300 metara nakon što su krenuli s područja Wildspitzbahna nedaleko od Söldena.

U skupini su bili odrasli, tinejdžeri i nekoliko male djece, a policija navodi kako gotovo nitko nije imao opremu primjerenu zahtjevima takvog terena. Među izletnicima bili su državljani Belgije, Ujedinjenog Kraljevstva, SAD-a i Austrije.

Tijekom kretanja planinom obitelji su se u nekoliko navrata našle na zahtjevnim i potencijalno opasnim dijelovima terena, a povremeno su napuštale i označenu planinarsku stazu. Situacija je na kraju postala dovoljno ozbiljna da su dvije osobe iz skupine pozvale pomoć.

Uslijedila je velika akcija spašavanja. Helikopterima je evakuirano 14 ljudi, pri čemu su četiri osobe izvučene pomoću vitla. Preostala 22 planinara gorski su spasioci sigurno dopratili pješice u dolinu.

Unatoč rizičnoj situaciji, cijela je skupina prošla bez ozljeda. Iz policije su, međutim, najavili da će troškove velike akcije spašavanja morati podmiriti spašeni planinari.