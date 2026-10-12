S 3,57 promila sletio s ceste u Metkoviću! Automobil završio dva metra ispod ceste

Nevjerojatnih 3,57 promila alkohola u organizmu imao je 41-godišnji vozač koji je u Metkoviću izazvao prometnu nesreću. Njegov automobil sletio je s ceste i prevrnuo se gotovo dva metra ispod razine kolnika. Unatoč dramatičnom prizoru, u nesreći nitko nije ozlijeđen.

Prometna nesreća dogodila se u četvrtak, 8. listopada, oko 18.20 sati na području Metkovića.

Prema informacijama Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, 41-godišnjak je upravljao osobnim automobilom pod izrazito visokim utjecajem alkohola kada je vozilom izletio s kolnika.

Automobil je završio na dubini od gotovo dva metra ispod razine ceste, gdje se prevrnuo na bočnu stranu.

Napuhao čak 3,57 promila!

Policijski službenici Policijske postaje Metković utvrdili su da je vozač imao 3,57 promila alkohola u organizmu.

Srećom, u prometnoj nesreći nije bilo ozlijeđenih osoba, a nastala je samo materijalna šteta.

Vozač je odmah isključen iz prometa te smješten u policijske prostorije, gdje je zadržan do otriježnjenja.

Dobio kaznu veću od 2.000 eura

Nakon otriježnjenja 41-godišnjak je sankcioniran novčanom kaznom od 2.065,36 eura, a izrečena mu je i zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od šest mjeseci.

Prema policijskim podacima, riječ je o najvećoj novčanoj kazni izrečenoj tijekom proteklog tjedna na području nadležnosti Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Ovaj slučaj još je jedno upozorenje na opasnosti vožnje pod utjecajem alkohola. Iako je nesreća završila bez ozlijeđenih, posljedice su mogle biti znatno teže.