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S 28 eura dobio 100.000 eura. Evo tko je sretnik iz Hrvatske

Svaka čast!
Joker vizual

Jedan igrač iz Sesveta imao je razloga za veliko slavlje nakon 233. kola igre Joker. Pogodio je svih šest znamenki dobitnog broja i osvojio glavni dobitak "Joker 6" vrijedan 100.000 eura. U izvlačenju je izvučen dobitni Joker broj 742925, a upravo se on nalazio na sretnom listiću uplaćenom u Sesvetama.

Uložio 28 eura

Sretni dobitnik odigrao je šest kombinacija igre Eurojackpot, uz koje je dodao još dva Joker broja. Listić je uplatio za dva kola, a ukupna vrijednost uplate iznosila je 28 eura. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije u Ulici Jakova Gotovca 17 u Sesvetama.

Novi jackpot već u srijedu

Sljedeće izvlačenje igre Joker održat će se u srijedu, 30. rujna 2026. godine, a jamčeni jackpot ponovno iznosi 100.000 eura.

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