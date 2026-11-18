Ivica Arbanas Lipi prvi je zapovjednik obrane Vukovara. U ovim danima sjećanja, pijeteta, tuge i ponosa, dobili smo ga u Zadru, gdje ovaj umirovljeni pukovnik Hrvatske vojske živi sa svojom obitelji, baveći se malo i svojim maslinama, pa nam i simbolički nekako reče: "Maslina je kao mater, ona nam uvijek daje."

Od Plitvica do Vukovara: početak ratnog puta

Dali ste nam i Vi, gospodine Arbanas, i Vaša supruga, hrvatska braniteljica, svoje najbolje godine. Kako je sve skupa počelo?

"Uključio sam se već u listopadu 1990. u MUP, u jedinicu posebne namjene koja je poslije prerasla u nešto veće. Svi mi koji smo željeli nastaviti dalje sudjelovali smo u stvaranju Hrvatske vojske, odnosno njezinih postrojbi, a posebno Tigrova.

Petnaestog svibnja 1991. izašao sam iz te jedinice specijalne policije i prešao u 4. bojnu Tigrova, u Kumrovec, gdje sam postao dozapovjednik satnije. To je bio početak, a kroz policiju smo imali posebne zadaće.

Osim blokade vojarni, 12. siječnja 1991. sudjelovali smo i u čuvanju skladišta naoružanja Teritorijalne obrane, jer je postojala opasnost da ih JNA oduzme. Slične stvari događale su se u Vukovaru, gdje je oduzimano naoružanje koje je potom podijeljeno srpskom stanovništvu, a kasnije je upotrijebljeno protiv nas.

Zatim smo čuvali važne osobe, od predsjednika Tuđmana do ministara, među kojima su bili Boljkovac i Šeks. Čuvali smo i Hrvatsku radioteleviziju, Hrvatski radio i druge važne objekte te sudjelovali u različitim akcijama.

Prva takva borbena akcija bila je u Pakracu, na samom početku ožujka. Bila je to prva borbena akcija u kojoj pripadnici policije u Pakracu nisu željeli prihvatiti novu hrvatsku državu. Odbili su to i uslijedile su akcije u kojima sam osobno sudjelovao.

Nakon toga sam 31. ožujka 1991. sudjelovao u akciji Plitvice ili Krvavi Uskrs. Bio sam u autobusu, čak na lijevoj strani, gdje je ispaljen tromblon na autobus. U početku sam mislio da je riječ o našem tromblonu koji smo izgubili, no poslije se pokazalo da je ispaljen s njihove strane. Sreća je bila što nitko nije izvukao osigurač jer nije došlo do eksplozije.

Tada smo izgubili našeg Josipa Jovića. To je bilo svojevrsno vatreno krštenje prije odlaska u Vukovar, kamo sam poslije otišao kao pripadnik Tigrova."

Dakle, u Vukovar dolazite kao pripadnik Tigrova, je li tako? Vi ste rodom iz Smilčića, pokraj Zadra?

Tako je.

Vjerojatno nikada prije niste bili u tom dijelu Slavonije?

"Prolazio sam davno jer sam prije služio vojsku u Vojvodini, pa sam nešto poznavao taj kraj.

Moj prvi pravi susret s tim područjem bio je dolazak u Vukovar, negdje oko 22. lipnja, ako se dobro sjećam.

Naša je namjera bila jasna. Već tada smo bili ustrojena formacija, postojali smo kao postrojba, bili smo spremni i naoružani koliko smo u tim okolnostima mogli biti.

Došli smo kao formacija i željeli smo da nas ljudi vide. Htjeli smo pokazati da dolazimo u Vukovar. Čak smo nakon Županje namjerno stali sa strane ceste kako bi nas svi mogli vidjeti i uočiti.

Zašto smo to radili? Zato što smo željeli dokazati i drugoj strani, ali i našim Hrvatima, da nisu prepušteni sami sebi. Već tada je naoružanje Teritorijalne obrane bilo podijeljeno Srbima, a to je učinila Jugoslavenska narodna armija.

Htjeli smo pokazati da ljudi nisu ostavljeni na milost i nemilost, da je netko ondje i da dolazi pomoći."

Da Hrvatska brine o njima i da Hrvatska dolazi?

"Upravo tako. Hrvatska brine, mi smo tu i želimo pomoći.

Namjera je bila da ostanemo na terenu i da se organiziraju rotacije svakih dvadesetak dana ili mjesec dana. Nije bilo zamišljeno da trajno ostanemo ondje, nego da se postrojbe izmjenjuju na području od Iloka do Vukovara."

To je bilo u lipnju?

"Da. Moja skupina došla je oko 22. lipnja, a jedna skupina stigla je ranije, oko 15. lipnja, i otišla prema Iloku. Bila je to skupina Ivana Grbavca – Kobre.

Cilj je bio da ondje ostanemo određeno vrijeme. Konkretno, ja sam već drugi dan otišao u bazu u blizini sela Opatovca, u području koje je bilo važno za našu obranu. Ondje je već od 15. lipnja bila ustrojena 4. bojna 3. brigade.

Ondje su bili Stipan Radaš, zapovjednik, i drugi pripadnici postrojbe. U bazu smo došli jer nam je to bilo najsigurnije mjesto. Tada su ondje već bili i Ante Roso i Miljenko Filipović.

Oni su obučavali skupinu mladića iz naših postrojbi i pripremali ih za ono što je dolazilo. Znao sam kakva je situacija i što nas čeka. Već se dogodilo Borovo Selo i pokolj naših redarstvenika. Situacija se iz dana u dan sve više zaoštravala i mi smo toga bili svjesni.

Već drugog dana nakon dolaska nisam bio ondje samo kao običan vojnik. Bio sam dozapovjednik satnije u 4. bojni.

Preuzeo sam položaj na silosu Đergaj, koji se nalazio na ulazu u Bršadin, na strani prema Vukovaru. Riječ je o selu s gotovo potpuno srpskim stanovništvom, za koje se znalo da je naoružano.

Taj sam položaj preuzeo nakon akcije naših pripadnika koji su nekoliko dana ranije pokušali ukloniti barikade na ulazu u to selo.

Tijekom pokušaja uklanjanja barikada na njih je otvorena paljba iz automatskog oružja i drugih sredstava. Bilo je ranjenih, a zatim je intervenirala vojska, navodno uspostavljajući tampon-zonu. Tom su prilikom zarobljena dvojica naših pripadnika i odvedena u Beograd, gdje im je suđeno. Razmijenjeni su tek nakon trinaest mjeseci.

Treći zapovjednik, koji je vodio akciju i bio zadužen za položaj, teško je ranjen. Odveli su ga, ali su ga ostavili u Vukovarskoj bolnici misleći da je mrtav. Međutim, uspio je preživjeti.

Onda negdje sredinom ljeta počinju ozbiljniji napadi Jugoslavenske narodne armije i sve intenzivnija borbena djelovanja.

S 22 godine na čelu obrane grada

Možete li nas malo uvesti u priču? Tada postajete zapovjednik obrane?

Djelovanja Jugoslavenske narodne armije u početku su se uglavnom odvijala kroz uspostavljanje takozvanih tampon-zona, sukobe između nas i naoružanih srpskih skupina, a sve je postajalo sve intenzivnije.

Već krajem srpnja, od 22. srpnja pa do kraja mjeseca, Jugoslavenska narodna armija otvoreno je djelovala zrakoplovima. Napadala je Principovac kod Iloka, gdje je bila smještena hrvatska postrojba, zatim Čakovce, gdje je također bila hrvatska postrojba, i Opatovac, gdje smo se nalazili.

Predsjednik Tuđman izdao je jasnu zapovijed da ne ulazimo u sukobe i da ne dajemo povod Jugoslavenskoj narodnoj armiji za otvoreni sukob, jer nam je trebalo vrijeme. Hrvatska vojska tada se tek ustrojavala, stvarale su se postrojbe i brigade. To nam je vrijeme bilo potrebno.

Ja sam to na neki način razumio, ali ne pod svaku cijenu.

Na silosu sam ostao otprilike mjesec i petnaest dana.

Oko 15. kolovoza u Vukovaru je organizator obrane bio Tomislav Merčep, sekretar Sekretarijata za narodnu obranu. Bio je vizionar i čovjek koji je, osim same obrane, napravio jednu od najvažnijih stvari: organizirao je obranu prema teritorijalnom ustroju.

Naselja i mjesne zajednice bile su organizirane i naoružane, a na određenim mjestima čuvale su se straže. Znali smo da su neprijateljske skupine naoružane i da imaju potporu srpske vojske, koja tada još nije uvijek otvoreno stajala na njihovoj strani, ako izuzmemo djelovanje zrakoplova.

Tomislav Merčep organizirao je i put koji je trebao zaobići srpsko uporište u Bršadinu. Išao je od Vinkovaca preko Nuštra, zatim Marinaca, Bogdanovaca i dalje.

Govorim o cesti koja je bila formirana i uređena kako bi se izbjegao prolazak kroz Bršadin. Taj je put bio pripremljen jer se više nije moglo sigurno prolaziti cestom kroz Bršadin prema Vukovaru.

Međutim, iz nama nepoznatih razloga Merčep je već 13. kolovoza morao napustiti Vukovar. Tada nismo znali koji su razlozi doveli do njegova odlaska i smjene.

Već 15. kolovoza održan je sastanak Kriznog štaba. Predsjednik je bio Marin Vidić Bili, koji je bio i povjerenik Vlade Republike Hrvatske za Općinu Vukovar.

Istoga dana imenovan sam zapovjednikom 4. bojne 3. brigade.

Do tada sam bio pripadnik Tigrova. Zamolio sam svojeg zapovjednika Dragu Horvata, zapovjednika 4. bojne 1. gardijske brigade Tigrova, da ostanem u Vukovaru jer sam smatrao da će situacija postati vrlo teška. Već sam vidio mnogo znakova koji su upućivali na to da se neće dobro završiti.

On se složio jer je i sam jedno vrijeme bio ondje, poznavao je prilike i vidio što se sprema.

Preuzeo sam 4. bojnu 3. brigade, a dotadašnji zapovjednik, Stipan Radaš, koji je dva mjeseca ustrojavao i formirao tu postrojbu, otišao je na novu dužnost.

Već sljedećeg dana održan je sastanak Kriznog štaba. Merčep više nije bio u Vukovaru, a oko grada su se već nalazile ozbiljne snage i događali su se ozbiljni događaji. Nagomilavanje snaga Jugoslavenske narodne armije bilo je sve očitije.

U vojarni JNA do kraja ožujka bio je zapovjednik Hrvat, Milan Štampar. On je uočio dolazak naoružanih dobrovoljaca u Borovo Selo i okolna područja, zbog čega je postao meta svojih oficira. Morao je napustiti vojarnu i skloniti se zajedno s obitelji. Zamijenio ga je kapetan Čedo Ćurčin.

Vojarna koja je dotad bila inženjerijska odjednom je postala središte dopremanja tenkova, haubica, rezervista i druge vojne opreme. Plan se postupno i sigurno pripremao. Sve smo to vidjeli i znali smo što se događa.

Sastanak 15. kolovoza bio je potreban jer je situacija već nadilazila ovlasti i mogućnosti Sekretarijata za narodnu obranu. Trebala je osoba koja će objediniti djelovanje pričuvnog i aktivnog sastava, naoružanih ljudi u mjesnim zajednicama i naseljima, garde i eventualno policije.

Policija je sve manje mogla obavljati svoje uobičajene zadaće. Trebalo je uskladiti djelovanje svih tih snaga.

Na sastanku su bili Blago Zadro, kao čelnik Borova naselja, Ivan Šoljić – Džo, predstavnik Mitnice, Petar Kačić, predstavnik Mjesne zajednice Sajmišta, ja kao novoimenovani zapovjednik garde, moj zamjenik Pero Perić, doktor Juraj Njavro, Marin Vidić Bili, kao povjerenik Vlade i predsjednik Kriznog štaba, te Stjepan Sučić, čelnik Mjesne zajednice "1. svibanj" na Sajmištu.

Cilj je bio izabrati čovjeka koji će objediniti sva djelovanja, odnosno postati zapovjednik obrane i svih snaga, osim policije koja je tada još imala svoje zasebne zadaće.

Marin Vidić Bili ponudio je tu dužnost Blagi Zadri. To smo na neki način i očekivali jer je Borovo naselje već od početka srpnja imalo organiziranu obranu i polukružni obrambeni raspored. Morali su čistiti rubne dijelove naselja od ubačenih rezervista koji su izazivali sukobe i pucali.

Blago Zadro imao je već veliko iskustvo u obrani Borova naselja. Očekivali smo da će prihvatiti tu dužnost. Međutim, rekao je da je dobro utvrđen u Borovu naselju i da ne želi napuštati svoje područje. Rekao je da će prihvatiti bilo koga koga ostali izaberu.

Tada je nastala rasprava. Nitko nije očekivao da će se stvari tako razviti.

Stjepan Sučić, koji je bio član Kriznog štaba i čelnik mjesne zajednice na Sajmištu, predložio je da se dužnost ponudi meni, kao zapovjedniku najmoćnije postrojbe, odnosno garde.

Pitao me bih li prihvatio dužnost zapovjednika obrane grada. Imao sam tada 22 i pol godine, a za tri dana trebao sam navršiti 23 godine.

Rekao sam da prihvaćam. Predložio sam i da moj zamjenik bude gospodin Pero Perić, koji je već bio moj zamjenik u gardijskoj bojni.

Svi su to prihvatili. Uslijedila je depeša prema ministru obrane Luki Bebiću, koji je tada obnašao i dužnost zapovjednika Zbora narodne garde. Tu je dužnost privremeno preuzeo nakon odlaska gospodina Špegelja.

Bebić je prihvatio imenovanje te postavio mene zapovjednikom obrane grada, a gospodina Perića mojim zamjenikom.

Nakon toga održali smo sastanak sa zapovjednicima i ostali razgovarati o stanju na terenu i broju ljudi.

Prema tadašnjim izvješćima, obrana Vukovara raspolagala je s 1.854 pripadnika, ne računajući policiju.

Tada sam preuzeo tu dužnost. Iako sam bio mlad, bio sam svjestan odgovornosti. Već nakon Plitvica više nije bilo moguće razmišljati kao dvadesetdvogodišnjak ili dvadesettrogodišnjak. Jednostavno ste morali shvatiti ozbiljnost situacije."

Naravno. Tu odgovarate za ljude, za brojne civile. Riječ je o opsadi grada, jednoj od najvećih u Europi?

"Upravo tako.

Jedan od prvih i najvažnijih zadataka bio je obići teren i utvrditi stanje. Trebali smo vidjeti čime raspolažemo, kakvo imamo naoružanje, opremu i kakva je situacija na pojedinim položajima, posebno u Starom gradu.

Ondje smo imali naselje Petrova Gora, u kojem su živjeli doseljenici s Korduna i Banije.

Znali smo da nam je to veliki problem. Petrova Gora duboko se uvlačila prema gradu i predstavljala je svojevrsni most i polazište za njihovo djelovanje.

To se poslije i potvrdilo. Upravo su s tog područja pokušavali ostvarivati svoje ciljeve i napredovati prema gradu.

Ondje su se nalazili i Šljivačanin, Mrkšić, Radić i drugi pripadnici teritorijalnih skupina poznatih po svojim zločinima. Ondje su nakon 14. 9. formirali i zloglasni logor Velepromet.

Sve smo to znali, ali nismo mogli automatski pokrenuti određene akcije.

Naši ljudi koji su imali određeno naoružanje, uglavnom lovačko ili slabije oružje, čuvali su straže na pojedinim punktovima. Od njih niste mogli očekivati da će napraviti nešto posebno. Njih ste morali ohrabrivati, podizati im moral i obilaziti ih. Morali ste biti prisutni kao gardist i pokazati im da nisu sami.

Mi, aktivna garda, bili smo ti koji su držali glavne pravce i važne objekte. Znali smo što to znači i nismo mogli dopustiti zapovijedanje iz podruma. To uopće nije dolazilo u obzir.

Morali ste stalno biti na prvoj crti. To je ono što određuje zapovjednika.

Dan kada su hrvatski branitelji uzvratili zrakoplovima JNA

Prvi važan događaj dogodio se 24. kolovoza. Rekao bih da smo tada napravili jedan korak prije njih. Oni su već djelovali zrakoplovima i napadali našu vojarnu kod Opatovca, i to više puta, ali mi nismo uzvraćali. Napadali su i naš položaj kod Opatovca, a mi nismo odgovarali.

Imali smo mogućnost uzvratiti, ali smo se držali zapovijedi. Sjećam se što se dogodilo u Iloku, na mostu prema Bačkoj Palanci, kada je gospodin Šimunić smijenjen i poslan u Zagreb. Navodno je izdao zapovijed da se djeluje po tenku koji se ondje nalazio. Zbog toga je, još u srpnju, morao biti povučen u Zagreb.

Mnogo sam o tome razmišljao i znao sam što to znači.

Međutim, 24. kolovoza od ranog jutra zrakoplovi su napadali Opatovac, Vukovar i Borovo. Jednostavno mi više ništa drugo nije preostalo.

Nazvao sam kapetana Čedu Ćurčina. Znao sam da je Merčep, dok je bio u Vukovaru, komunicirao s njim kada bi došlo do sukoba. Tada bi tražio da se sukob prekine i da se snage povuku u vojarnu ako bi vojska negdje intervenirala ili radila nešto što nije smjela.

Nazvao sam Ćurčina iz zapovjedništva. Naše zapovjedništvo bojne bilo je u gimnaziji. Već smo povukli snage s otvorenog prostora jer je postalo preopasno. Na položajima smo ostavili samo nužne snage koje su trebale pratiti neprijatelja i javljati nam o eventualnim pokretima.

Rekao sam kapetanu Ćurčinu: "Vaši zrakoplovi od ranog jutra ubijaju, ranjavaju i uništavaju hrvatsku imovinu. To više neće ići. Ako ponovno dođu, prenesite kome god želite da ćemo ih srušiti."

Nakon toga sam poklopio slušalicu. Mislio sam da će razgovor imati nekakvog smisla.

Međutim, već poslijepodne istoga dana u zapovjedništvo je stigao poziv iz operativne zone Osijek: "Arbanas, znaš što? Napadali su nas, tukli su Saponiju, a čini mi se da ćeš i ti biti meta."

Rekao sam da sam u gimnaziji, gdje nam je bilo zapovjedništvo. Bio sam zapovjednik tek osam ili devet dana i još nisam stigao upoznati sve stanje, ljude i opremu. Događaji su se nizali jedan za drugim. Nije bilo vremena za upoznavanje, jer niste bili na nekom sajmu ili izletu, nego u ratu.

Najprije sam pronašao Ivana Anđelića Doktora i rekao mu kakva je situacija. Objasnio sam mu da sam zaprijetio i da više nema smisla čekati.

Pitao sam ga imamo li čime odgovoriti. Rekao je da imamo, tu je kamion i potrebno naoružanje.

Rekao sam mu da odmah pripremi kamion i sve što je potrebno. Smatrao sam da će silos Đergaj sigurno biti meta jer su ga stalno napadali zrakoplovima i mitraljirali. Bio je to iznimno važan taktički položaj. S njegova vrha mogao se nadzirati velik dio terena, pa neprijatelj nije mogao izvesti pokret snaga, a da ne bude primijećen. To im je smetalo.

Doktor mi je rekao da ne želi odmah ići jer mora provjeriti zašto ne radi veza i što je s našim snagama kod Opatovca. Zrakoplovi su ih napadali i trebalo je provjeriti jesu li ljudi živi te pokušati popraviti komunikaciju.

Predložio je Josipa Jakobovića, bivšeg policajca koji je poznavao sve putove. On je trebao povesti posadu prema Borovu.

Rekao sam im da pronađu najpogodnije mjesto prema silosu, odakle će imati dobar pregled. Upozorio sam ih da će silos sigurno biti meta. Prije odlaska trebali su se javiti Blagi Zadri jer je to bilo njegovo područje i nisam želio da se ondje pojave bez njegova znanja.

Ja sam ostao obaviti nekoliko telefonskih razgovora. Pokušao sam dobiti Zagreb, odnosno Tuškanac, kako bih objasnio što namjeravam učiniti i zatražio odobrenje. Nisam želio djelovati potpuno samoinicijativno.

Međutim, javila se osoba za koju ne znam točno tko je bila. Kada je čula što namjeravam napraviti, ostala je zatečena. Pitala me kako ćemo pucati na njih.

Odgovorio sam da ćemo ih jednostavno srušiti ako ponovno dođu.

Nakon toga sam krenuo prema Borovu. Ondje sam susreo posadu koja se vraćala od Blage Zadre. Ušli su u Jadransku ulicu, a zatim u Bosansku ulicu, gdje su pronašli livadu na jednom zavoju s dobrim pregledom terena.

Luka Andrianić je sa svojom posadom pripremio top. Izvukli su ga na položaj s kojeg su imali odličan pregled, pripremili streljivo i sve provjerili. Čekali smo.

Nakon otprilike dvadeset minuta začuli smo zvuk zrakoplova. Dolazila su četiri zrakoplova, mislim da su bili Galebovi. Dolazili su iz pravca Borova Sela.

Luka je već bio spreman. Zrakoplovi su krenuli prema silosu, preko Bršadina, i kratko djelovali po njemu. Zatim su nastavili prema šumi Đergaj. Bili su udaljeni otprilike osamsto metara od našeg položaja.

Luka je otvorio vatru. Prvi zrakoplov pogodili smo na rubu šume, prema Buđaku. Vidjeli smo kako streljivo s traserima ulazi u zrakoplov. Zatim se okrenuo prema drugom, a preostala dva brzo su nestala u niskom letu.

Prvi zrakoplov nastavio je letjeti prema Pačetinu, gdje se srušio. Pilot se uspio katapultirati. Poslije smo doznali i dobili potvrdu da je zrakoplov pao. Mislim da je pilot bio kapetan Saša Ćimović. Drugi zrakoplov bio je oštećen, ali smatrali smo da više nije bio sposoban za daljnje djelovanje.

Ljudi su počeli vikati, a neki su i plakali. Kuće su bile vrlo blizu našeg položaja i stanovnici nisu znali što se događa. Kada su vidjeli da je zrakoplov pao, nastalo je veliko veselje. Napokon smo odgovorili na napade.

Nakon toga brzo smo napustili i prikrili položaj. Uklonili smo sve što bi moglo otkriti gdje smo se nalazili. Zatim je došao helikopter i počeo tražiti pilota. Nismo pucali jer smo svoje napravili i nije bilo razloga za daljnje djelovanje.

Nakon toga je poletio i MiG, koji je preletio područje. Naše su se snage nakon toga predvečer izvukle.

Prije nego što sam se vratio u gimnaziju, susreo sam dio posade. Kada sam stigao u zapovjedništvo, ondje su već bili moj zamjenik i Doktor, koji su vidjeli što se dogodilo.

Sjedili smo i razgovarali o tome što će se dalje dogoditi. U jednom trenutku nazvao je Čedo Ćurčin i počeo vikati: "Što ste napravili?"

Odgovorio sam mu: "Čedo, naša je država prekrasna, a i vaši zrakoplovi i piloti ne mogu se nagledati koliko je lijepa naša država. Ostali su bez goriva i pali."

Zatim sam mu ozbiljno rekao: "Čedo, mi imamo čime odgovoriti. Lijepo sam te upozorio. Zrakoplovi su ponovno došli i ponovno napadali. Mi imamo čime uzvratiti, bez obzira na to radi li se o zrakoplovima, tenkovima ili nečemu drugome. Imamo čime odgovoriti i sa zemlje. Imaj to na umu."

Nakon toga više nisam razgovarao s njim. Čekali smo reakciju i odgovor, da vidimo kako će se gledati na ono što smo napravili. Znali smo da smo s jedne strane prekršili zapovijed, ali s druge strane više nismo mogli dopustiti da nas svakodnevno napadaju bez ikakvog odgovora.

Tek 31. kolovoza, u večernjem Dnevniku, stigla je pohvala predsjednika Franje Tuđmana za aktivni i rezervni sastav Zbora narodne garde na čelu sa mnom, zbog rušenja zrakoplova i uništavanja 13 tenkova i transportera.

Uslijedili su i napadi oklopnih snaga. Nakon rušenja zrakoplova, Jugoslavenska narodna armija krenula je s tenkovima iz vojarne prema Borovu naselju. Pokušali su razbiti barikade na kojima su prethodno stradali vojnici koji su iz Borova Sela pokušavali dovesti hranu u vojarnu.

Izgubili su jedan tenk na izlazu iz Sajmišta i tražili su da im dopustimo da ga izvuku. Dopustili smo im izvlačenje, ali su zatim pokušali izaći prema ulazu u Vukovar iz smjera Bogdanovaca.

Od 25. kolovoza, nakon tih događaja, više se nije moglo normalno prometovati asfaltiranom cestom. Morali smo koristiti put kroz kukuruze, preko Lušca, kako bismo ušli u Vukovar.

U biti, tada se zatvara obruč oko grada?

"Da. To je taj kukuruzni put koji smo morali formirati 25. kolovoza. Do Bogdanovaca se još moglo normalno doći, ali dalje se moralo prolaziti kroz kukuruze kako bi se ušlo u Vukovar. Tenkovi su izašli na asfaltiranu cestu prema Vukovaru i Lušcu te su zauzeli taj pravac.

Zbog toga se počeo koristiti put kroz kukuruze.

Od 26. i 27. kolovoza pa sve do 31. kolovoza napadi su se odvijali sa svih strana. Pokušavali su osigurati put od Negoslavaca prema vojarni, a ondje su također izgubili tenk i transporter.

Zatim su izgubili tenkove i transportere na Šljunčarama, pokraj Vinarije, gdje su pokušavali proći kroz kukuruze prema vojarni, mimo asfaltirane ceste. Gubili su oklopna vozila i u Borovu naselju.

Ukupno su izgubili oko dvanaest tenkova i transportera te tri zrakoplova do 31. kolovoza.

Sve se to dogodilo prije dolaska Dedakovića i Borkovića.

Dedaković i Borković došli su 2. rujna, kada je izvršena primopredaja dužnosti u policijskoj upravi. Tada sam uredno predao dužnost.

Zašto je do toga došlo? Tražili smo da se preko nadležnih obavijesti Vlada i da nam se pošalje pomoć. Tražili smo ljude, posebno časnike koji su prešli na našu stranu iz JNA, a koji su poznavali operativnu taktiku i organizaciju. Njihova pomoć bila nam je potrebna u zapovjednom, organizacijskom i svakom drugom smislu kako bismo se mogli pripremiti za ono što nas je čekalo.

Drugim riječima, znali smo što dolazi i trebala nam je stručna pomoć.

Drugog rujna Dedaković je preuzeo dužnost, a ja sam uredno predao grad u stanju u kojem nije bilo izgubljeno ništa što smo mogli sačuvati."

Vi ste predali grad u stanju u kojem agresor nije osvojio ništa?

"Tako je. Nismo izgubili ništa što smo mogli sačuvati s ljudstvom i snagama kojima smo raspolagali.

Nakon toga nastavio sam biti zapovjednik 4. bojne 3. brigade. To je, ukratko, sažetak razdoblja od Merčepova odlaska, mojeg preuzimanja dužnosti i tih važnih događaja."

Opsada Vukovara i najteže borbe za svaku ulicu

Nakon toga slijedi opsada grada i njegovo okruženje. Vi ste i dalje ondje, je li tako?

"Naravno. Većina mojih snaga, odnosno pripadnika gardijske bojne, nalazila se na Sajmištu i u povijesnom dijelu Staroga grada. Držali smo položaje od vojarne prema Negoslavcima i Petrovcima, zajedno s pripadnicima pričuvnog sastava koji su nam bili pridruženi.

Već 5. rujna Jugoslavenska narodna armija izvela je napad tenkovima i transporterima iz smjera Petrovaca. Uspjeli smo oštetiti nekoliko tenkova i odbiti napad. Imali smo nekoliko teško ranjenih pripadnika, kako iz pričuvnog sastava tako i iz naših gardijskih postrojbi, ali smo uspjeli obraniti taj dio.

Moram naglasiti da su ti napadi u početku bili selektivni. Nisu napadali cijelu crtu istodobno. Zbog toga smo mogli prebacivati snage s dijelova koji nisu bili napadnuti na one koji su bili ugroženi. Tako smo stvarali i koncentrirali snage na mjestima gdje je bilo najpotrebnije.

Ponekad smo mogli prebacivati i određeno naoružanje. Zbog toga se neprijatelju činilo da smo posvuda jednako čvrsti i dobro utvrđeni.

Međutim, ozbiljan, cjelokupan i opći napad dogodio se 14. rujna. Napad je obuhvatio područje od Borova naselja i Trpinjske ceste do Sajmišta i Staroga grada.

Tada su sve crte bile pod udarom. Napadali su sve i svugdje.

Došlo je do prodora njihovih snaga u našu pozadinu, na mjestu gdje se spajala naša obrana s pričuvnim sastavom. Pričuvni sastav nije ih uspio zaustaviti pa su nam ušli u zaleđe. Situacija je postala iznimno teška.

Napad je počeo oko podneva. To je bilo drukčije nego inače, jer biste napad očekivali ujutro. Ako bi uspjeli napraviti pomak na crti tijekom dana, kasnije ga je bilo vrlo teško vratiti. Dolazila je noć, a neprijatelj je imao vremena učvrstiti svoje položaje i pripremiti snage.

Toga su dana uspjeli pomaknuti našu crtu. Morali smo se povući, a imali smo poginulih i nestalih. Bila je to iznimno teška situacija.

Jedna skupina od trinaest naših pripadnika gotovo je bila okružena. Našli su se u dvije kuće i uspjeli su se probiti kroz neprijateljske snage, izvući oružje i opremu te se vratiti u Vukovar i nastaviti borbu. Jedan pripadnik, nažalost, nije uspio izaći i poginuo je.

Četvorica ili petorica pripadnika bila su zarobljena. I oni su poslije stradali i ubijeni su.

Nakon 14. rujna morali smo pronaći novu obrambenu crtu kod Vuteksa i dalje prema gradu. Trebalo je izbjeći područje Petrove Gore i uspostaviti novu crtu koja je išla dugom ulicom od minimarketa, preko Sajmišta prema Vatrogasnom domu, a zatim Dalmatinskom ulicom prema vojarni.

Tu smo novu crtu uspjeli uspostaviti i zadržati. Gotovo do samoga pada Vukovara nije bilo većih pomicanja na tom dijelu obrane.

Područje Petrove Gore, cijelo naselje i Prvomajska ulica bili su izloženi velikim napadima. Ako biste iz grada krenuli prema Milovom brdu, dolazili biste iznad naselja Olajnica, odakle se pružao pogled na grad, preko Vuke i mostova. To je bilo područje s kojeg se mogao nadzirati velik dio grada.

Već 15. rujna formiran je logor Velepromet. Ondje su prednjačili pripadnici onih skupina iz Petrove Gore koje smo ranije spomenuli, kao i pojedinci poznati po zločinima.

Prema procjenama, na Veleprometu je ubijeno oko 700 ljudi, civila i branitelja. Bilo je to jedno od velikih stratišta.

Mi, međutim, nismo imali snage za ozbiljan protunapad. Morali smo prihvatiti da je najvažnije zadržati obrambenu crtu koju smo uspjeli formirati nakon 14. rujna.

Ta se crta održala uz velike napore.

Slična situacija bila je i u Borovu naselju, gdje je bila jedna naša gardijska satnija. Ondje su se također vodile vrlo teške borbe. Na Trpinjskoj cesti naši su pripadnici uspjeli zaustaviti i uništiti više tenkova i transportera.

Od tada su borbe postale iznimno ozbiljne i teške. Više se nije moglo govoriti o uobičajenim ratnim djelovanjima. Ono što se događalo sve je više nalikovalo istrebljenju i iživljavanju nad ljudima.

Moramo razumjeti da je neprijatelj imao potporu vojske, ali i svih onih naoružanih skupina srpskih nacionalista koji su sudjelovali u napadima. Zbog takve nadmoći svakodnevno su se vodile borbe.

Ako biste imali jedan dan predaha, to bi bilo neobično. Pitali biste se što se događa i kakav se novi napad priprema.

Od 14. rujna borbe su postale svakodnevne. Bilo je pokušaja upada i napada na različitim dijelovima grada. Mi smo, kao pripadnici garde, pomagali gdje god je bilo potrebno, na Budžaku, Mitnici i drugim područjima. I ondje smo gubili ljude.

Znali smo da ne možemo očekivati od ljudi koji su imali oružje u rukama, ali nisu imali dovoljno borbenog iskustva, da sami zaustave takve napade. Morali smo im pomagati, bez obzira na sve.

Borbe su bile intenzivne sve do 2. listopada, kada je započeo napad Topčiderske gardijske brigade. I njihove smo snage uspjeli zaustaviti i razbiti.

Napadi su se nastavili kroz različite ulice i položaje, od 2. do 5. listopada, zatim sve do 16. listopada, kada je izveden iznimno snažan napad i na Borovo naselje.

Dana 16. listopada Blago Zadro je poginuo. Neprijateljske snage ušle su u Kupsku ulicu i premostile Bogdanovski kanal pontonom, nakon čega su ušle u Borovo naselje s južne strane.

I kod nas su neprijateljske snage došle do Vatrogasnog doma. Uspjele su spaliti naše položaje. Tada je poginuo i Alfred Hill, zapovjednik vojne policije, u Ulici Josipa Kraša.

Bio je to strašan dan. Borbe su trajale od ranog jutra do večeri, bez pravog predaha. Tek smo navečer uspjeli zatvoriti neke položaje koji su bili spaljeni i pokušati ponovno uspostaviti obrambenu crtu.

Borbe su se svakodnevno nastavljale. Nije bilo predaha. Znali smo da gubimo ljude, a novih nije bilo.

Ljudi i nešto opreme koje smo dobili stigli su neposredno prije potpunog zatvaranja ulaza u Vukovar. Nakon pada Marinaca, 1. listopada, obruč je postao potpuno zatvoren.

Posljednja skupina od devetnaest pripadnika Tigrova ušla je u Vukovar početkom listopada i raspoređena je na Sajmište. Nismo ih mogli ostaviti ondje gdje su prvotno trebali biti, pa smo ih prebacili na Sajmište, gdje su se vodile teške borbe. Njima je zapovijedao gospodin Nemec.

Otprilike četrdesetak pripadnika Tigrova ostalo je do kraja u Borovu naselju.

Dio ljudi i opreme, odnosno dragovoljaca koji su došli, stigao je krajem rujna. Opreme nije bilo dovoljno i nije mogla dugo trajati. Nije sve bilo novo, nego se prikupljalo ono što se moglo pronaći u vojarnama koje su zauzimane.

Stiglo je iz Varaždina nešto ozbiljnije opreme, uključujući i haubice kalibra 155 milimetara. Sve što je tada stiglo, i ljudstvo i oprema, bilo je ono posljednje što smo mogli očekivati.

Više nije bilo moguće računati na dodatnu pomoć. Svakodnevno smo imali ranjene i poginule. Nije bilo jednostavno. Broj naših ljudi neprestano se smanjivao.

Već krajem listopada imali smo velikih problema i znali smo da situacija nije dobra.

Sjećate li se, doktore, naših Sokolova iz Dalmacije, Velimira Đereka i Ivana Poljaka?

"Oni su došli krajem rujna i postali pripadnici 4. bojne 3. brigade, odnosno gardijske postrojbe. Velimir Đerek iz Donjih Vinjana najprije nas je tražio. Nekoliko dana promatrao je situaciju, gledao što radimo i kako djelujemo, a zatim nam se odlučio priključiti. Prepoznali smo da je sposoban čovjek i da može puno toga napraviti.

Sjećam se kako smo se upoznali. Rekao mi je da ga je poslao Šušak i da želi doći k nama. Počeo je puno raditi s nama, sudjelovati u akcijama i odlaziti na različite položaje. Uključio se u naš rad i pokazao se kao vrlo vrijedan pripadnik.

Drugog listopada poginuo je naš Petar Kačić, koji je bio zapovjednik tog srednjeg dijela obrane. Bio je ranjen nekoliko dana prije, ali je ponovno došao na položaj i ondje poginuo. Tada smo vidjeli priliku da Đereka postavimo na njegovo mjesto. Doktor je predložio da ga postavimo umjesto Petra. Pokazalo se da je to bila vrlo dobra odluka jer se Đerek zaista trudio, radio na svim pravcima. Bio je to dobar izbor jer je čovjek pokazao sposobnost, disciplinu i hrabrost.

Tijekom jedne od posljednjih akcija pogodile su ga dvije mine kalibra 60 milimetara. Bio je iznimno borben čovjek i borio se do samog kraja."

Znači, Divan je bio Sokol, a vi ste imali i našeg Poljaka, koji je slično govorio?

"Imali smo Poljaka, koji je bio visok, mršav i pravnik, ako se dobro sjećam. Uglavnom, dao sam mu Motorolu i rekao da će od sada biti Sokol te da se tako predstavlja.

Pokazao se kao vrlo dobar izbor. Počeo je davati sve od sebe i preuzimati odgovornost. Međutim, i on je poginuo, mislim 6. studenoga. Poginuo je od granate na položaju kod zapovjedništva, ispod gimnazije, gdje su se nalazili pripadnici 3. satnije.

Tako smo izgubili i njega. Sve je postajalo sve teže. Krajem listopada imali smo dodatni problem sa skupinama neprijateljskih vojnika koje su nam se nakon proboja uvukle u pozadinu. Tijekom napada 2. listopada pripadnici Topčiderske gardijske brigade probili su naše položaje, a dio njihovih snaga uspio se zavući iza naših leđa.

Zbog toga smo imali dodatne gubitke. Jedan naš pripadnik, Zoran Bajan, bio je ubijen. Tu smo skupinu poslije uspjeli pronaći. Neke smo zarobili, a oni koji su se predali ostali su živi. Među njima je bio i Saša Jović, koji je i danas živ. Bio je zapovjednik skupine u sastavu Topčiderske gardijske brigade. Bio je stariji vodnik i pripadnik te gardijske brigade.

Oni su se skrivali u našoj pozadini otprilike dvadesetak dana. Kada su ubili našeg Zorana Bajana, uspjeli smo ih pronaći i zarobiti. Oni koji su se predali ostali su živi. Situacija je već početkom studenoga bila iznimno teška. Pokušavali smo primiti pomoć. Naši su izvidnici i pripadnici postrojbi iz Osijeka pokušavali zrakoplovima dostaviti određenu pomoć. Međutim, bilo je vrlo teško. Mislim da smo uspjeli pronaći samo jedan sanduk s lijekovima. Ljudi su pokušavali pomoći koliko...

Ni hrane, ni lijekova, a ni streljiva više nije bilo. Pokušavali su dostaviti pomoć iz Osijeka onim poljoprivrednim avionima. Puno toga što bi spustili ne bismo uspjeli ni pronaći, ali su ih u takvim akcijama poslije presretali sustavi JNA i rušili. Nakon toga više nisu mogli letjeti.

Već 2. studenoga izgubili smo Lužac. Bio je to velik problem. Nakon pada Lušca neprijateljske su snage nastavile napredovati prema Priljevu, koje dijeli Vukovar i Borovo naselje. To nam je jasno pokazalo što se događa i kakva nas sudbina čeka.

Nakon toga dolazi vrijeme pred slom obrane grada. Vi ste tada na Sajmištu?

U studenome sam, po zapovijedi Borkovića, bio angažiran na formiranju skupine sastavljene od dijelova vojne policije i drugih postrojbi. Cilj je bio pokušati razbiti neprijateljske snage koje su ušle na Priljevo.

Neprijatelj je već bio toliko blizu da je tenkovima mogao doći pred bolnicu za nekoliko minuta. Više niste imali vremena. Pokušali smo probiti njihove položaje, a s druge strane su i snage iz Borova pokušavale isto. Dakle, pokušavali smo s dvije strane, ali...

Tada su tenkovi već bili na cesti kod benzinske postaje. Tenkovi su krenuli prema Vukovaru, a iza njih su dolazila dodatna oklopna vozila. I sam sam morao uzeti protutenkovsko oružje i pokušati zaustaviti njihovo napredovanje.

Stigli su sve do silosa i Dunava. Više nismo mogli organizirati nikakve ozbiljnije pokrete niti dovoziti pomoć u Vukovar. Znali smo da je situacija gotovo bezizlazna, teška, a ranjenici su bili tu. Ono što se moglo sanirati u Borovo Komercu bili su samo lakši ranjenici, ali više nije bilo moguće normalno prevoziti ljude i opremu.

Neprijateljske snage došle su i na Milovo brdo, iznad Olajnice. Kontrolirali su mostove preko Vuke i više se nije moglo ići prema Mitnici jer je sve bilo pod paljbom. Znali smo da, bez obzira na to što pokušamo, više nemamo dovoljno sredstava. Nismo imali dovoljno streljiva ni druge opreme. Svaki daljnji pokušaj obrane značio je samo nove gubitke ljudi."

Proboj, obitelj i sjećanje na poginule suborce

Ona fotografija na kojoj ste svi zajedno, koju mi je Doktor poslao, nastala je neposredno prije vašeg odlaska u proboj, je li tako?

Šesnaestog studenoga navečer situacija je bila vrlo jasna.

Ta fotografija snimljena je pet minuta prije našeg odlaska u proboj. I nije bilo lako donijeti tu odluku, ne znaš kuda prolaziš, ne znaš ni tko je u Nuštru.

Izvlačili smo se cijelu noć. Ujutro smo već bili negdje kod Marinaca, a zatim smo došli do područja između Henrikovaca i Cerića. Tijekom dana imali smo jednog teško ranjenog pripadnika koji je već bio u polušoku. Izgubio je mnogo krvi. Tada mu je Sanja, moja današnja supruga, previla rane."

Upravo sam vas to želio pitati. Vaša je supruga tada bila ondje, a kasnije ste se vjenčali?

"Ona je bila i u onoj skupini koja se 14. rujna pokušala probiti kroz neprijateljske snage. Uspjeli su se probiti, a ona se tada izvukla na sigurno i ponovno se vratila u borbu. Kada smo se izvlačili, ostali smo s ranjenikom i čekali noć. Nakon toga se naša skupina postupno pomaknula prema farmi Žankovac.

Svi smo uspjeli izaći u toj skupini. Druga skupina, koja se kretala desno, bila je s Doktorom. Ondje je bio i naš ranjenik Mate Prce, pripadnik pričuvnog sastava. Ostavili su ga na ulazu u Nuštar kako bi provjerili kakva je situacija u Nuštru.

Što još reći kao jedan od zapovjednika najslavnije i najteže hrvatske bitke?

Vukovar se nalazio na krajnjem istoku Hrvatske, uz granicu sa Srbijom. Neprijateljske snage mogle su vrlo brzo doći do nas. Nismo znali kakva će biti naša sudbina, ali smo znali da neće biti jednostavno.

Nakon 13. listopada postalo nam je jasno da je samo pitanje vremena kada će doći kraj i hoćemo li uopće biti sposobni izvući se u proboj. Mnogo je ljudi željelo krenuti u proboj, ali nisu mogli. Bilo je ranjenika i bolesnika koji su mislili da će možda ondje biti sigurniji. Na kraju se pokazalo drukčije."

Za kraj, živite danas u svojem kraju, u Zadru?

Živim u Zadru, zajedno sa suprugom Sanjom.

"Želim posebno naglasiti da o njoj ne govorim samo kao o supruzi nego i kao o borcu. Iznimno je cijenim kao braniteljicu. Bila je na prvoj crti i njezina je uloga imala veliku vrijednost. Takva osoba vas neće napustiti. U najtežem trenutku ostat će uz vas i podijeliti vašu sudbinu.

To ima posebnu vrijednost. Kao supruga ima svoju ulogu, ali kao borac ima još jednu, iznimno važnu vrijednost. Možda nije toliko javno eksponirana, ali razumijem njezine razloge. Ona je bila braniteljica s prve crte, sanitetska djelatnica i borac. Bila je iznimno hrabra i odlučna.

Imamo dvoje djece, hvala Bogu. Trudili smo se izgraditi obitelj i smatram da je obitelj bila važna za sve nas koji smo prošli kroz rat. Pomogla nam je da se nosimo s onim što smo doživjeli. Naš ratni put nije završio u Vukovaru. Nastavili smo ratovati i poslije toga, u 124. i 5. brigadi, a sudjelovali smo i u akciji Maslenica.

Poslije smo došli ovamo i supruga i ja sudjelovali smo u formiranju 84. gardijske bojne. Prošli smo Velebit, Šator-planinu i operaciju Oluja. Dakle, nastavili smo još dugo nakon Vukovara.

Mislim da su nas obitelj i obiteljski život spasili od mnogih trauma. Nije lako nemati traume nakon svega što ste prošli. Kada pogledate onu fotografiju, vidite koliko je sve to...

Kada danas gledate teške bojišnice u Ukrajini, mogu razumjeti što ljudi prolaze jer smo i mi živjeli takav pakao. Moram naglasiti jednu stvar koju svakako trebate napisati. Kao zapovjednik, imao sam najhrabrije i najodanije vojnike. Moji gardisti u Vukovaru bili su iznimni ljudi.

Izginulo ih je mnogo, ali imao sam iznimno sposobnu i profesionalnu postrojbu. Bili su beskompromisni, radili su kao jedan i bili potpuno predani obrani."

Koji zapovjednik ne bi želio imati takvu vojsku?

"Od ukupno 306 mojih pripadnika, njih 86 je poginulo. Deset do petnaest pripadnika bilo je teško ranjeno, a neki su završili i u logorima. Nažalost, moja gardijska bojna, formirana 15. lipnja, završila je svoj ratni put padom Vukovara. Bila je gotovo uništena.

Međutim, znali smo zašto se borimo. Znali smo da kupujemo vrijeme za Hrvatsku i da smo joj to vrijeme dali. Jugoslavenska narodna armija nije željela priznati da je taktički i operativno pogriješila. Željela je dokazati svoju nadmoć i zato je nastavila razarati Vukovar. Svakodnevno su ga bombardirali, ubijali ljude i pokušavali dokazati svoju premoć.

Na kraju su napravili veliku operativnu pogrešku. Hvala Bogu, imamo djecu i obitelj. Sretan sam zbog toga.

Moj sin Ivan sada je inženjer brodostrojarstva, kći Katarina završila je medicinu i doktorica je medicine. Moj zet također je doktor medicine, a sinova supruga profesorica je. Kada pogledate s jedne strane kakav smo pakao prošli, a s druge strane vidite kakav smo blagoslov dobili, shvatite koliko je obitelj važna.

Imamo obitelj i to nas drži. Pomaže nam da se odmaknemo od psihičkih posljedica i svega što smo prošli. Ovaj razgovor nije lagan. Nije lako o tome govoriti. Imam određene posljedice i teško mi je sve to dočarati. Da bih vam objasnio što se događalo, moram se ponovno vratiti u one najmračnije trenutke, u sav onaj pakao i zlo koje smo prošli.

S druge strane, mislim da su traume puno veće kod onih koji su ostali sami i nemaju obiteljsku podršku."

Znate da ste u Splitu uvijek bili jako dobro primani. Kroz promocije filmova i različite događaje, paljenje svijeća za Vukovar i Škabrnju krenulo je upravo... Znate i za grafite u Vukovarskoj ulici. To je doista nešto posebno?

"Znam, znam. To je iznad fakulteta. Jedno vrijeme moj je sin studirao ondje pa sam često dolazio u taj dio grada.

Imam i mnogo prijatelja u Splitu. Udruga 4. gardijske brigade okuplja moje suborce, ljude s kojima sam se susretao i na različitim bojištima."

Tako nam kaže Ivica Arbanas Lipi, prvi zapovjednik obrane grada heroja Vukovara. I na ovu 35. obljetnicu, Ivica će put Vukovara, obići grobove suboraca heroja, susresti se sa svojim ratnim kolegama i već ih po tradiciji darovati svojim uljem iz Dalmacije. Jer Arbanas je danas u miru svog zadarskog kraja, sa svojim maslinama.

A maslina je stablo mira, onog mira, slobode i neovisnosti koji su Ivica i njegovi suborci žrtvom u Vukovaru svojoj Hrvatskoj dali.

"Maslina nam kao mater uvijek daje", reći će nam.

Dali ste nam i Vi puno, puno...

I hvala Vam za Domovinu.