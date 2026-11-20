Splitska prometna policija u četvrtak rano ujutro zaustavila je 29-godišnjeg vozača koji je za upravljač sjeo s čak 2,16 promila alkohola u krvi, iako mu je vozačka dozvola prethodno bila ukinuta i oduzeta zbog prikupljenih 12 negativnih prekršajnih bodova.

Policijski službenici zaustavili su ga oko 2.15 sati, a provjerom je utvrđeno da je riječ o ponavljaču prometnih prekršaja. Zbog težine počinjenih prekršaja policija mu je privremeno oduzela automobil te ga uhitila i privela nadležnom sudu.

Policija je sudu predložila da mu odredi zadržavanje, izrekne kaznu zatvora u trajanju od 40 dana, novčanu kaznu od 1.800 eura te donese odluku o trajnom oduzimanju automobila.

Sud je 29-godišnjaku odredio zadržavanje u trajanju od pet dana, nakon čega je predan u zatvor.