S 1,73 promila vozio moped: Sud mu odredio deset dana zatvora

U subotu, 3. listopada oko 2,10 sati u Šibeniku, policijski službenici Postaje prometne policije Šibenik su tijekom kontrole prometa zaustavili moped šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 49-godišnjak.

Izvršenim alkotestiranjem vozaču je utvrđena koncentracija alkohola u organizmu od 1,73 promila, nakon čega je uhićen i smješten u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja alkohola.

Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozač je uz optužni prijedlog doveden na Prekršajni odjel Općinskog suda u Šibeniku, u kojem je policija predložila kaznu zatvora u trajanju od 60 dana te izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom AM kategorije u trajanju od 12 mjeseci.

Sud je vozaču odredio zadržavanje u trajanju od 10 dana, nakon čega je predan u zatvor u Šibeniku.