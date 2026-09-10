Ryanair pokrenuo veliku akciju: Letovi iz Hrvatske već od 14,99 eura

Ako planirate putovanje ove jeseni, Ryanair je pokrenuo kratkotrajnu akciju u kojoj su snižene cijene brojnih letova iz Hrvatske. Karte za pojedine europske destinacije mogu se pronaći već od 14,99 eura u jednom smjeru.

Iz Zagreba i s obale već od 14,99 eura

Najveći izbor povoljnih letova dostupan je iz Zagreba, odakle se po cijeni od 14,99 eura može letjeti prema nizu europskih destinacija. Među njima su Girona, Solun, Palermo, Malta, Malmö, Göteborg, Kos i Krf.

Povoljnih opcija ima i iz hrvatskih obalnih zračnih luka. Iz Dubrovnika po toj se cijeni može letjeti prema Bariju, Krakovu, Rimu i Bergamu, iz Rijeke prema Londonu i Wroclawu, a iz Pule prema Düsseldorfu.

Iz Zadra se za London također može letjeti već od 14,99 eura, dok cijene letova iz Splita za Rim kreću od 16,99 eura.

Karte treba rezervirati do 11. rujna

Akcija traje kratko – karte je potrebno rezervirati najkasnije do 11. rujna, a promotivne cijene vrijede za putovanja od 11. rujna do 31. listopada 2026. godine. Ponuda vrijedi do isteka raspoloživih mjesta.

Najniže cijene odnose se na osnovnu jednosmjernu tarifu bez dodatnih usluga, dok konačna cijena ovisi o odabranom terminu i raspoloživosti.

Tko, dakle, već neko vrijeme razmišlja o jesenskom city breaku, sada ga može uloviti po cijeni koja je niža od prosječnog ručka u gradu.