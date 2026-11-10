Ryanair od danas uvodi nova pravila

Putnici koji lete Ryanairom od utorka, 10. studenoga, morat će obratiti dodatnu pozornost na vrijeme dolaska u zračnu luku. Niskotarifni prijevoznik uvodi stroža pravila za predaju prtljage, zbog kojih će dio putnika morati stići ranije nego dosad.

Prema novim pravilima, šalteri za predaju prtljage zatvarat će se 60 minuta prije planiranog polijetanja, umjesto dosadašnjih 40 minuta. To znači da putnici imaju 20 minuta manje vremena za predaju kofera, piše The sun.

Koga se promjena odnosi?

Nova pravila odnose se na putnike koji predaju prtljagu u zračnoj luci, a prema podacima Ryanaira riječ je o približno 20 posto njihovih putnika.

Preostalih 80 posto, koji se prijavljuju putem interneta i putuju bez predane prtljage, neće biti pogođeno ovom promjenom.

Iz Ryanaira objašnjavaju da je cilj omogućiti putnicima više vremena za prolazak sigurnosnih i putovničkih kontrola, osobito tijekom razdoblja pojačanih gužvi.

Važno upozorenje putnicima

Direktor marketinga Ryanaira Dara Brady pozvao je putnike koji predaju prtljagu da u zračnu luku dolaze pravodobno i obave sve potrebne postupke prije zatvaranja šaltera.

Promjena je najavljena još u travnju, a na snagu stupa 10. studenoga.

Putnicima se savjetuje da prije putovanja provjere uvjete svoje rezervacije i planiraju dovoljno vremena za dolazak, prijavu i sigurnosne kontrole.