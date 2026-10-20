Ryanair najavio poskupljenje aviokarata. Evo što čeka Hrvatsku

Cijene karata jednog od najvećih niskobudžetnih avioprijevoznika, Ryanaira, iduće bi godine mogle porasti između 10 i 20 posto, upozorili su iz kompanije. Kao glavni razlog navode rast cijena avionskog goriva zbog rata na Bliskom istoku.

Dok su aviokompanije ove godine bile zaštićene ranije ugovorenim cijenama goriva, od travnja iduće godine očekuju ih znatno veći troškovi. Direktor Ryanaira smatra da bi Europa mogla zabilježiti najveći rast cijena avionskih karata u povijesti.

"Kada je u veljači izbio rat na Bliskom istoku, imali smo 80 posto potreba za gorivom osigurano po cijeni nafte od 67 dolara po barelu, sve do ožujka iduće godine. Od travnja 2027. nadalje, Ryanair i većina drugih europskih aviokompanija imaju vrlo malo unaprijed osiguranih cijena goriva", navodi O'Leary.

"Stoga ćemo svi plaćati znatno više cijene nafte. Danas se tržišna cijena avionskog goriva kreće oko 140 do 150 dolara po barelu, što je više nego dvostruko od cijene koju trenutačno imamo unaprijed ugovorenu", rekao je Michael O'Leary, izvršni direktor Ryanaira.

Iz Ryanaira na upit RTL-a Danas nisu odgovorili planiraju li zbog rasta cijena smanjiti broj linija u Hrvatskoj. O mogućem poskupljenju avionskih karata pitali smo i Croatia Airlines. Kažu da stalno optimiziraju svoju mrežu letova, kapacitete i operativne troškove i da će nastaviti prilagođavati svoju ponudu tržišnim okolnostima.