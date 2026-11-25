U Tehnološkom parku u Splitu danas se održava konferencija „Dostojanstvo ne smije imati godine: Zajedno za bolju starost“, posvećena položaju umirovljenika i starijih osoba u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Konferencija okuplja predstavnike nadležnog ministarstva, Županije, Grada Splita, jedinica lokalne samouprave, zdravstvenih i socijalnih ustanova, udruga te privatnog sektora, s ciljem razmatranja aktualnih problema u sustavu skrbi za starije osobe i definiranja konkretnih koraka za njegovo unaprjeđenje.

Na otvorenju konferencije najavljeni su gradonačelnik Splita Tomislav Šuta, splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban i ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić, koji je uoči konferencije odgovarao na novinarska pitanja o životnom standardu umirovljenika, cijenama smještaja u domovima i dugim listama čekanja.

Ružić o siromaštvu: Treba razlikovati dvije kategorije

Upitan o podatku da 40 posto stanovnika starijih od 65 godina živi u riziku od siromaštva te o tome što država namjerava poduzeti kako bi poboljšala njihov položaj, Ružić je istaknuo kako treba razlikovati relativni rizik od siromaštva i materijalnu i socijalnu deprivaciju.

– Kada govorimo o siromaštvu, vrlo često se u javnom prostoru plasiraju dvije neusporedive kategorije. Jedno je relativni rizik od siromaštva, čiji prag predstavlja 60 posto medijalnog prihoda. Ako je, primjerice, medijalni prihod 1.000 eura, njegovim porastom na 1.600 eura automatski raste i prag siromaštva – objasnio je ministar.

Kao drugi pokazatelj izdvojio je materijalnu i socijalnu deprivaciju, koja se odnosi na mogućnost podmirivanja osnovnih životnih potreba, poput prehrane, grijanja kućanstva i drugih osnovnih troškova života.

– Tu smo 2016. godine imali razinu od osam posto u općoj populaciji, a došli smo na dva posto. Imamo značajan pad i, kada gledamo usporedbu s ostalim zemljama, Hrvatska je u značajno boljoj poziciji – kazao je Ružić.

Na dodatno novinarsko pitanje koliko konkretno građana u Hrvatskoj ima problema s podmirivanjem osnovnih životnih potreba, ministar nije iznio apsolutan broj, već je ponovio da je riječ o dva posto opće populacije.

– Pa izračunajmo. Mislim da sam odgovorio – rekao je.

Najavio povećanje mirovina za dodatnih 37 tisuća korisnika

Na pitanje o niskim hrvatskim mirovinama u odnosu na prosječne plaće te o tome kako pomoći umirovljenicima koji su nakon cijelog radnog vijeka suočeni s financijskim poteškoćama, Ružić je odgovorio podacima o rastu mirovina u posljednjih deset godina.

– Prosječna mirovina u Hrvatskoj u odnosu na razdoblje od prije deset godina porasla je za 113 posto, pri čemu je najniža mirovina porasla za 134 posto – kazao je.

Podsjetio je i na druge mjere koje je Vlada poduzela s ciljem poboljšanja položaja umirovljenika, među kojima su dodatak na mirovine, usklađivanje mirovina, povećanje invalidskih mirovina te mogućnost korištenja dijela obiteljske mirovine.

– Važno je reći da se od 1. siječnja ukida porez na mirovine – istaknuo je ministar.

Najavio je i da danas u proceduru na Vladu idu izmjene kojima bi se ukinula umanjenja mirovina od osam do 20 posto za pojedine kategorije umirovljenika.

Prema njegovim riječima, time bi se za dodatnih 37 tisuća korisnika mirovine povećale za prosječno 70 eura.

Duge liste čekanja i sve skuplji smještaj u domovima

Jedna od tema razgovora s ministrom bila je i dostupnost smještaja u domovima za starije osobe, osobito u Splitu, gdje se građani suočavaju s dugim listama čekanja, ali i problemom visokih cijena smještaja.

Ružić je istaknuo kako je Vlada pokrenula izgradnju 18 novih ustanova i dvaju dodatnih izdvojenih kapaciteta, čime se povećava dostupnost usluga za više od šest tisuća korisnika, uključujući smještaj i izvaninstitucijske dnevne usluge.

– Riječ je o novoj infrastrukturi koju smo ne samo izgradili nego smo osigurali i financiranje kroz proračun, odnosno temeljno financiranje tih ustanova. Partneri su jedinice lokalne i regionalne samouprave, a pokrivena je cijela Hrvatska – kazao je.

Govoreći o decentraliziranim domovima za starije osobe, upozorio je na postojeći način formiranja lista čekanja, istaknuvši kako su kriteriji za prijavu definirani na razini pojedinih ustanova.

– Iako se ti domovi dijelom financiraju javnim novcem, jedini je kriterij 60 godina starosti i želja da se netko upiše na listu. Pravilnike ne donose Ministarstvo i Republika Hrvatska, nego svaki decentralizirani dom. Svatko se može prijaviti u jedan, pet ili deset domova – rekao je Ružić.

Smatra da postojeći sustav ne omogućuje stvaran uvid u potrebe za smještajem starijih osoba.

– Vjerujem da ćete se i sami složiti da treba uvesti reda. Onda nećemo govoriti o listama čekanja od deset godina jer nitko ne zna je li osoba koja je na listi zapravo na pet lista, deset lista ili samo na jednoj – dodao je.

Što s umirovljenicima koji više ne mogu platiti dom? „Nema prostora za emotivne priče“

Na ponovno pitanje novinara o tome što će biti s umirovljenicima koji su već smješteni u domovima, ali zbog rasta cijena više ne mogu podmirivati troškove smještaja, ministar je istaknuo važnost uvođenja jasnih kriterija za financiranje iz državnog proračuna.

Pritom je najavio da će registar kućanstava, koji bi trebao biti dostupan od 1. siječnja 2027. godine, omogućiti transparentnije utvrđivanje socijalnih kriterija za smještaj u domovima uz potporu države.

– Proračunski moramo imati dva jasna kriterija. Jedan je funkcionalni, dakle kakvo je nečije medicinsko i zdravstveno stanje, a drugi je imovinski. Tu nema alternative. Nema prostora za emotivne priče, niti u medijima niti u javnosti. Tu moramo biti vrlo rezolutni i odgovorni kao država. To je javni novac kojim raspolažemo – poručio je Ružić.

Upitan kakvi će konkretno biti imovinski kriteriji, ministar nije mogao iznijeti detalje, kazavši kako će oni biti predmet analize u sklopu revizije strategije smještaja u domovima.

– Govorimo o kompletnoj socijalnoj infrastrukturi i promjeni paradigme, odnosno promjeni pristupa upravljanju javnom socijalnom infrastrukturom na nacionalnoj razini. Riječ je o strategiji, a provedbeni dio ovisit će o simulaciji i procjeni koju moramo napraviti na razini cijele države, procijenjenim kapacitetima i broju korisnika – objasnio je.

Priznao je pritom kako država zbog višestrukih prijava na liste čekanja trenutačno nema precizan uvid u stvaran broj osoba kojima je potreban smještaj.

– Mi zapravo, s obzirom na dupliciranje lista, ni ne znamo koliko trenutačno imamo ljudi koji čekaju na smještaj u pojedinim regijama i prema pojedinim željama – zaključio je ministar.

Upravo su dostupnost i priuštivost smještaja, financijska sigurnost umirovljenika te unaprjeđenje sustava skrbi za starije osobe među ključnim izazovima kojima je posvećena današnja konferencija u Splitu.