Ružić u Omišu: "Država će stradalim poduzetnicima pokriti plaće radnika do 1.500 eura"

Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić posjetio je danas područje Omiša stradalo u velikom požaru te se susreo s poduzetnicima čiji su poslovni prostori i oprema teško oštećeni. Predstavio je mjere kojima bi se trebala sačuvati radna mjesta i omogućiti što brži nastavak poslovanja.

Nakon što je Vlada za Omiš osigurala 20 milijuna eura izravne pomoći iz proračunske pričuve, Ministarstvo je pripremilo posebnu mjeru za očuvanje radnih mjesta. Poslodavcima koji zbog posljedica požara ne mogu normalno poslovati država će za radnike zaposlene na neodređeno, koji su ugovor o radu imali 13. kolovoza, nadoknađivati iznos bruto plaće do najviše 1.500 eura mjesečno. Potpora će vrijediti već za kolovoz.

"Po uzoru na COVID mjere i mjere nakon potresa, jako brzo i operativno smo reagirali", rekao je Ružić, naglasivši da je cilj sačuvati radna mjesta, ali i gospodarski kapacitet Omiša. Mjera je zasad predviđena do svibnja 2027. godine, a bude li potrebno, pojedinim poduzetnicima moći će se i produljiti. Poslodavci će svakog mjeseca trebati potvrditi da se još nalaze u procesu povratka poslovnim aktivnostima.

Prema trenutačnim podacima Ministarstva, identificirano je devet poslovnih subjekata s nešto manje od 40 stalno zaposlenih, no Ružić očekuje da će konačni broj radnika obuhvaćenih mjerom biti najmanje 50. "Sredstva su osigurana", poručio je ministar. Dodao je da se vodi računa i o zaposlenicima na određeno vrijeme, kojima će se, gdje bude moguće, pokušati pronaći privremeni angažman kod drugih poslodavaca.

HZZ će kontaktirati poduzetnike

Ante Lončar iz Hrvatskog zavoda za zapošljavanje rekao je da bi postupak trebao biti jednostavan zahvaljujući iskustvu HZZ-a s mjerama očuvanja radnih mjesta tijekom pandemije i nakon potresa.

HZZ je u suradnji s Gradom Omišem i kriznim stožerom već identificirao pogođene tvrtke i obrte, a zaposlenici Zavoda izravno će kontaktirati poslodavce i pomoći im u podnošenju zahtjeva.

Za radnike zaposlene na određeno i sezonce predviđene su druge mjere, među kojima su povezivanje s drugim poslodavcima, novčane naknade za one koji na njih imaju pravo i usluge savjetovanja.

"Strojeve možemo kupiti, za izgraditi čovjeka trebaju godine"

Među teško pogođenim poduzetnicima je Velum Nautica, tvrtka koja posluje 25 godina, a na sadašnjoj lokaciji nalazi se više od 15 godina. Vlasnik i direktor Renato Franić kaže da tvrtka stalno zapošljava oko 11 ljudi, dok tijekom sezone broj zaposlenih raste na 17. Materijalnu štetu zasad procjenjuje na nešto više od milijun eura, bez izgubljene dobiti. Konačni iznos još nije poznat jer tek treba utvrditi u kakvom je stanju sama zgrada i u kojoj se mjeri može obnoviti.

Franić kaže da je sada najvažnija brzina jer tvrtka ima ugovorene poslove i klijente s kojima je već dogovarala odgode.

Posebno želi zadržati dugogodišnje radnike, od kojih su neki u tvrtki više od 20 godina.

"To su ljudi koji su gro firme i oni će ostati. Strojeve možemo kupiti, a čovjeka izgraditi treba vam dvije godine najmanje", rekao je Franić. Suvlasnik tvrtke Ivan Sovulja prisjetio se i trenutka kada je požar zahvatio pogon. Oko sat vremena prije dolaska vatre iz tvrtke je, iz predostrožnosti, uzeo prijenosna računala. Ubrzo je dobio snimku na kojoj se vidjelo da sve gori.

"Teško", kratko je odgovorio na pitanje kako se osjećao kada je vidio što se dogodilo.

I on naglašava da je zadržavanje zaposlenika prioritet.

"Moramo zadržati ljude, definitivno. To je osnova ove firme. Strojevi jesu bitni, ali puno su bitniji ljudi koji njima upravljaju", rekao je. Ako obnova bude išla prema planu, nadaju se povratku proizvodnje tijekom prosinca, premda u početku vjerojatno neće raditi punim kapacitetom.

Omišu već sjelo 20 milijuna eura

Gradonačelnik Omiša rekao je da je 20 milijuna eura državne pomoći već na gradskom računu, a prikupljeno je i više od milijun eura donacija građana i pravnih osoba. Grad, međutim, još čeka pravni okvir prema kojem će se državni novac raspoređivati.

"Država je dala novac vrlo, vrlo brzo, već je sjeo na račun. Međutim, moramo vidjeti točno po kojim ćemo uvjetima raditi", rekao je.

Najavio je da će 1. rujna biti proglašena elementarna nepogoda, nakon čega slijedi osam dana za prijavu štete. Na teren bi potom trebalo izaći pet stručnih timova kako bi se procjene završile što prije. Ružić je naglasio i da su nadležne službe još tijekom požara kontaktirale korisnike sustava socijalne skrbi kako bi provjerile jesu li na sigurnom. Osigurani su kapaciteti za smještaj osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te psihološka i psihosocijalna pomoć.

Počela je i isplata jednokratnih novčanih naknada korisnicima koji na njih imaju pravo.

"U našem resoru čuvamo radna mjesta i vrlo aktivno brinemo o našim korisnicima, posebno ovdje na području grada Omiša", poručio je Ružić.