Ružić slavi 31. obljetnicu VRO Oluja: Pečeni vol, tamburaši i besplatno jelo i piće

Sportsko društvo Ružić organizira svečanu proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja te Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.

Proslava će se održati u utorak, 5. kolovoza, s početkom u 20 sati, u SRZ Gaj Ružić (skretanje Pijuci), a organizatori su pripremili bogat program za sve posjetitelje.

Uz prigodno obilježavanje jednog od najvažnijih datuma u hrvatskoj povijesti, posjetitelje očekuju pečeni vol, glazba uživo uz tamburaše te vatromet, a ono što će posebno razveseliti goste jest činjenica da su jelo i piće besplatni.

Organizatori pozivaju mještane, branitelje, njihove obitelji i sve ljude dobre volje da im se pridruže u zajedničkom obilježavanju Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, uz druženje, pjesmu i zajedništvo.