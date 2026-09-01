Ružić ispustila veliku priliku na US Openu, ništa od hrvatskog dvoboja s Vekić

Hrvatska tenisačica Antonija Ružić završila je nastup na US Openu već u prvom kolu. Bolja od nje bila je 28. igračica svijeta, Amerikanka Ann Li, koja je nakon 90 minuta slavila sa 7:5, 6:1.

Time je propala mogućnost hrvatskog dvoboja u drugom kolu, u kojem će Li odmjeriti snage s Donnom Vekić.

Vodila 5:3 pa ostala bez seta

Ružić je svoju najveću priliku imala u prvom setu. Vodila je 5:3 i bila blizu osvajanja prve dionice, no tada je uslijedio veliki preokret Amerikanke.

Li je uz dva breaka osvojila četiri gema zaredom i uzela prvi set sa 7:5. Nakon toga hrvatska tenisačica više nije uspjela pronaći pravi ritam.

Amerikanka je u drugom setu brzo povela 3:0. Ružić je nakratko smanjila na 3:1, ali Li je odgovorila s još tri uzastopna gema i zaključila susret sa 6:1.

Vekić čeka Li

Ann Li će tako u drugom kolu igrati protiv Donne Vekić, koja je na startu US Opena svladala Australku Taliju Gibson sa 6:2, 4:6, 6:3.

Vekić i Li dosad su se susrele jednom, 2021. godine u Chicagu, a tada je slavila američka tenisačica.