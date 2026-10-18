Rutinska prometna kontrola pretvorila se u veliku zapljenu: Pronađeni MDMA, LSD i marihuana

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 48-godišnjakom zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela Neovlaštena proizvodnja i promet drogama.

U četvrtak, 15. listopada u Šibeniku, policijski službenici Policijske postaje Šibenik su tijekom kontrole prometa zaustavili osobni automobil šibenskih registarskih oznaka kojim je upravljao 48‐godišnjak.

Kontrolom vozila i vozača utvrđeno je da 48‐godišnjak upravlja vozilom iako mu je rješenjem oduzeta vozačka dozvola. Tijekom postupanja vozač je policijskim službenicima predao jednu pvc vrećicu u kojoj se nalazilo više pvc vrećica, i to: pvc vrećica ispunjena marihuanom, ukupne bruto težine 1,30 grama, jedan pvc vrećica ispunjena drogom MDMA ukupne bruto težine 54,80 grama, jedna PVC vrećica ispunjena drogom MDMA, bruto težine 13,80 grama, jedna pvc vrećica s 20 tableta droge MDMA, jedna pvc vrećica s tri tablete droge MDMA, jedna pvc vrećica s jednim listom droge LSD i jedna pvc vrećica ispunjena drogom MDMA bruto težine 0,70 grama.

48-godišnjak je uhićen i doveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje.

Tijekom kriminalističkog istraživanja, na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku, obavljena je pretraga stana i vozila kojima se osumnjičeni 48-godišnjak koristi kojom prilikom je pronađeno i oduzeto deset tableta droge MDMA, vaga za precizno mjerenje, 50 komada pvc vrećica za pakiranje te manji novčani iznos.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni 48‐godišnjak predan je pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske, a kaznena prijava dostavljena je nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku, dok će zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama protiv njega biti podnesen optužni prijedlog.