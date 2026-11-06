Russell Brand proglašen krivim za silovanje i seksualne napade, policija sumnja da postoji još žrtava

Britanski komičar i glumac Russell Brand (51) proglašen je krivim za silovanje jedne žene i seksualne napade na još tri žene, no njegovi pravni problemi možda nisu završeni. Britanska policija potvrdila je da istraga i dalje traje, a istražitelji vjeruju da bi moglo biti još žena koje dosad nisu prijavile svoja iskustva.

Detektivka Laura Nelson, koja je vodila policijski tim zadužen za istragu protiv poznatog komičara, gostovala je u podcastu The Trial britanskog Daily Maila, gdje je govorila o detaljima slučaja, svjedočanstvima žena i mogućnosti novih prijava.

Posebno se osvrnula na dokumentarac britanske televizije Channel 4 iz 2023. godine, u kojem je nekoliko žena javno, ali anonimno, iznijelo ozbiljne optužbe protiv Branda. Upravo je taj dokumentarac bio jedan od ključnih poticaja za pokretanje policijske istrage.

Međutim, žene koje su sudjelovale u dokumentarcu nisu bile uključene u sudski postupak koji je završio Brandovom osudom.

„Moramo poštovati odluku svake žene”

Nelson je objasnila da policija ne može prisiliti žene koje su javno progovorile o svojim iskustvima da podnesu službene prijave.

– Moramo poštovati odluku žrtve o tome želi li slučaj prijaviti policiji. Kada su te žene odlučile progovoriti u dokumentarcu, učinile su to anonimno i mi to moramo poštovati – rekla je detektivka.

Otkrila je da je policija nakon emitiranja dokumentarca kontaktirala produkcijsku kuću kako bi ženama omogućila da, ako to žele, podnesu službene prijave i dobiju odgovarajuću podršku.

– Njihova je odluka hoće li to učiniti i mi je poštujemo – naglasila je Nelson.

Dodatnu poteškoću predstavljala je činjenica da se jedan od navodnih seksualnih napada dogodio u Sjedinjenim Američkim Državama, zbog čega britanska policija nije bila izravno nadležna za postupanje u tom slučaju.

Policija vjeruje da postoji još žena koje nisu progovorile

Detektivka smatra da je dokumentarac Channel 4 imao važnu ulogu u poticanju žena da progovore o iskustvima koja su možda godinama zadržavale za sebe.

– Mislim da postoji još žena koje nisu progovorile. Vjerujem da je dokumentarac bio okidač. Pokazao je ljudima da je riječ o seksualnom predatoru i, što je još važnije, da se ženama sada vjeruje – izjavila je Nelson.

Njezine riječi upućuju na mogućnost da bi se policiji mogle javiti i druge žene s novim informacijama ili prijavama protiv komičara.

Ipak, zasad nije poznato koliko bi takvih slučajeva moglo postojati niti hoće li istraga rezultirati dodatnim optužnicama.

Istraga protiv Branda još nije završena

Unatoč osuđujućoj presudi, britanska policija nastavlja rad na slučaju. Nelson je potvrdila da istraga ostaje otvorena te izrazila nadu da će sudski epilog potaknuti druge moguće žrtve da se obrate nadležnim institucijama.

– Nadam se da će ova presuda ženama koje razmišljaju o prijavi dati hrabrost da to učine, da će znati da ćemo im vjerovati i da ćemo temeljito istražiti svaku novu prijavu – poručila je.

Policija pritom naglašava važnost prijavljivanja seksualnog nasilja, bez obzira na vrijeme koje je prošlo od navodnog događaja.

Zahvalila ženama koje su svjedočile

Na kraju razgovora Nelson je posebno zahvalila šest žena koje su svojim iskazima pridonijele postupku protiv Branda.

Istaknula je da su tijekom istrage i sudskog procesa pokazale veliku hrabrost i odlučnost, unatoč emocionalnom teretu koji takvi postupci mogu predstavljati.

– Ne bismo došli do ove točke bez šest nevjerojatnih žena koje su pokazale iznimnu hrabrost i odlučnost. Ispričale su nam što im se dogodilo, ukazale nam povjerenje i prošle kroz iznimno težak proces kako bismo danas bili ovdje. Osjećam samo divljenje prema njima – zaključila je Nelson.

Iako je sudski postupak završio osuđujućom presudom za kaznena djela obuhvaćena optužnicom, istražitelji nastavljaju provjeravati postoje li dodatni slučajevi koji bi mogli dovesti do novih pravnih postupaka protiv britanskog komičara.