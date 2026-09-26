Ruski novinari otkrili identitet Putinove unuke: Otac joj se preziva Zelenski, a trag vodi i do Hrvatske

Ruski istraživački novinari tvrde da su otkrili identitet osmogodišnje djevojčice za koju navode da je unuka ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Do njezina imena došli su analizom podataka ruske granične službe koji su procurili u javnost, a zapisi pokazuju i da je djevojčica putovala u Hrvatsku.

Prema istraživanju neovisnog ruskog medija Proekt, riječ je o Elzi Igorevnoj Tihonovoj, rođenoj u prosincu 2017.

Navodno je kći Katerine Tihonove, za koju se godinama navodi da je mlađa Putinova kći, i ruskog baletnog umjetnika i redatelja Igora Zelenskog. Riječ je o bivšem ravnatelju Bavarskog državnog baleta, prenosi Dnevnik.hr.

Djevojčica u dokumentima nosi prezime Tihonova, kojim se koristi njezina majka, dok je dio njezina imena "Igorevna" izveden iz imena njezina navodnog oca Igora Zelenskog. Katerina je rođena kao Putin, ali se već dugo koristi drugim prezimenom. Putin nikada nije javno potvrdio da mu je ona kći, prenosi Kyiv Post.

Novinari Proekta ime djevojčice pronašli su analizirajući podatke ruske granične službe koji su procurili u javnost.

Putovala i u Hrvatsku

Prema tim zapisima, Elza je prvi put napustila Rusiju 11. studenoga 2019., neposredno prije drugog rođendana.

S roditeljima je privatnim zrakoplovom njemačke kompanije Air Hamburg otputovala u München. Obitelj je ondje provela točno dva mjeseca, a Zelenski je u to je vrijeme bio umjetnički ravnatelj Bavarskog državnog baleta.

Manje od dvije godine poslije djevojčica je, prema istim podacima, privatnim zrakoplovom Bombardier Global 5000 putovala u Hrvatsku. U zapisima s oba putovanja navedena je kao Elza Igorevna Tihonova.

Autentičnost podataka koji su procurili nije neovisno potvrđena, a Kremlj i obitelj zasad nisu javno komentirali najnovije navode.

O postojanju djeteta Katerine Tihonove i Igora Zelenskog pisalo se još 2022. godine. U zajedničkom istraživanju neovisnog ruskog medija Important Stories i njemačkog Der Spiegela novinari su naveli da su imali uvid u putovnicu djevojčice, dokumente o putovanjima i popis putnika na čarter letu između Münchena i Moskve.

Ime djeteta tada nisu objavili iz etičkih razloga. Naveli su tek da je djevojčica rođena 2017. godine te da se u njezinu imenu nalazi "Igorevna", što upućuje na ime njezina navodnog oca Igora Zelenskog.

Dokumenti su također pokazivali da su s obitelji putovale dvije dadilje, učiteljica klavira i pripadnici službe zadužene za sigurnost ruskog predsjednika.

Istraživanje je pokazalo i da je Tihonova između 2017. i 2019. više od 50 puta putovala u München, u vrijeme dok je Zelenski vodio Bavarski državni balet. Jedan od dokumenata upućivao je na to da se krajem 2019. pripremala preseliti u Njemačku.

Igor Zelenski napustio je Bavarski državni balet nakon početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. Uprava opere poslije je navela da je bio pod pritiskom da ode nakon što nije želio javno osuditi invaziju.

Putin vrlo malo govori o svojoj djeci i unucima, pozivajući se na njihovu sigurnost i privatnost.