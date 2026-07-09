Rusija ostaje bez goriva? Dugi redovi na benzinskim postajama, Putin kaže da "nije kritično"

Rat u Ukrajini sve snažnije pogađa rusku svakodnevicu. Iako je Rusija jedan od najvećih svjetskih proizvođača nafte, zemlja se suočava s ozbiljnim problemima u opskrbi gorivom, a građani u brojnim regijama sve češće čekaju u dugim redovima pred benzinskim postajama.
Vladimir Putin priznao je da ukrajinski napadi na rusku energetsku infrastrukturu stvaraju probleme. Govoreći o udarima na ključne infrastrukturne i energetske objekte, rekao je da oni "naravno stvaraju probleme" te dodao kako se trenutačno bilježi "određena nestašica", ali da situacija, prema njegovim riječima, nije kritična.
No prizori s terena pokazuju drukčiju sliku. U pojedinim dijelovima Rusije vozači satima čekaju kako bi natočili gorivo, dok su neke postaje potpuno ostale bez zaliha. Cijene goriva rastu, a u nekoliko regija uvedena su i ograničenja prodaje.
Kriza je najprije izbila na Krimu, pod ruskom kontrolom, gdje je proglašeno izvanredno stanje i uvedena zabrana prodaje goriva. Nakon toga problemi su se proširili i na druge dijelove Rusije, piše The Express.
Građani ne skrivaju frustraciju. Neki govore o panici jer se boje da goriva neće biti dovoljno, dok drugi ističu apsurd situacije u zemlji koja raspolaže ogromnim naftnim bogatstvom.
Naftni sektor ključan je za rusko gospodarstvo jer prihodi od izvoza nafte čine velik dio državnog proračuna, a znatan dio tog novca odlazi na financiranje rata u Ukrajini. Rusiju dodatno pritišću zapadne sankcije, uvedene nakon početka invazije u veljači 2022. godine, prenosi Dnevnik.hr.
Ukrajina u međuvremenu nastavlja napade na ruske rafinerije, čime pokušava povećati pritisak na Kremlj. Prema navodima stranih medija, ukrajinski dronovi nedavno su prvi put pogodili i veliku rafineriju u Omsku, duboko unutar ruskog teritorija.