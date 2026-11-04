Rušenje Poljuda ponovno je tema. Jerko Rošin: "To je licemjerno i lažno"

Prizori s Poljuda, koji je postao pozornica sjećanja na život i djelo legendarnog pjevača Miše Kovača, ponovno su otvorili jednu veliku splitsku raspravu – što učiniti sa stadionom koji je odavno prerastao svoju sportsku ulogu i postao jedan od simbola grada.

Jerko Rošin, predsjednik Akademije arhitektonske umjetnosti i znanosti Hrvatske, smatra da su tvrdnje o ekonomskoj isplativosti gradnje novog stadiona u odnosu na obnovu postojećeg neutemeljene.

'Priča o cijeni novog stadiona i rušenju postojećeg kao ekonomski isplativijem rješenju od obnove i dopune tog stadiona naprosto je licemjerna i lažna jer nitko dosad nije napravio ni projektni zadatak koji bi pokazao što se očekuje na ovom mjestu umjesto ovog stadiona', poručuje Rošin.

Iz Grada Splita poručuju da će se o konačnom rješenju odlučivati nakon mišljenja stručne skupine Ministarstva graditeljstva u kojoj su, među ostalima, predstavnici svih građevinskih fakulteta u Hrvatskoj. Iz Ministarstva za RTL Danas navode da je odluka u završnoj fazi, a bit će objavljena uskoro.

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