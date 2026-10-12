Rušenje ili obnova Poljuda? Glavina otkrio kada će javnost doznati zaključke stručnjaka

Budućnost splitskog Poljuda, jednog od najprepoznatljivijih hrvatskih stadiona, ponovno je u središtu pozornosti. Stručno povjerenstvo zaduženo za procjenu stanja stadionske konstrukcije završilo je svoj posao i nadležnima predstavilo zaključke, a javnost bi već tijekom sljedećih nekoliko dana trebala doznati što su stručnjaci utvrdili.

Potvrdio je to u ponedjeljak ministar turizma i sporta Tonči Glavina, odgovarajući na novinarska pitanja uoči sjednice Predsjedništva i Nacionalnog odbora HDZ-a.

„Stručno povjerenstvo koje je bilo zaduženo da napravi analizu dostupne dokumentacije i stanja konstrukcije upravo nam je danas prezentiralo svoje zaključke. Obavijestit ćemo vas jako brzo o daljnjim koracima“, izjavio je Glavina.

Sigurnost stadiona na prvom mjestu

Iako zaključci povjerenstva još nisu javno predstavljeni, ministar je naglasio da će mišljenje stručnjaka biti temelj za sve buduće odluke.

Posebno je istaknuo pitanje sigurnosti Poljuda, neovisno o tome hoće li se u konačnici odlučiti za obnovu postojećeg objekta ili izgradnju novog stadiona.

„Moramo prvo vidjeti što nam struka predlaže i što je izvedivo ili nije, u vidu sanacije postojećeg stanja stadiona. To je svakako jedan od osnovnih koraka. Ne nužno zbog odluka koje su vezane za budućnost, je li se obnavlja postojeći ili gradi novi stadion, nego radi sigurnosti stadiona i svih korisnika stadiona u ovom trenutku“, poručio je ministar.

Time je jasno dao do znanja da procjena konstrukcije nije važna samo za dugoročne planove, nego i za utvrđivanje eventualnih zahvata potrebnih za sigurno korištenje stadiona.

Prema Glavininim riječima, riječ je o stručnom i opsežnom dokumentu čije bi javno predstavljanje trebalo biti dogovoreno u sljedećih nekoliko dana.

Tek nakon što nalazi budu predstavljeni, očekuje se nastavak razgovora o konkretnim rješenjima i budućim potezima.

Zasad nije poznato preporučuje li povjerenstvo sanaciju postojeće konstrukcije, opsežniju rekonstrukciju ili neke druge zahvate.

Obnova ili novi stadion?

Pitanje budućnosti Poljuda već dulje vrijeme izaziva rasprave među navijačima, stručnjacima i dijelom javnosti.

Dok jedni smatraju da postojeći stadion treba obnoviti i sačuvati njegov prepoznatljiv izgled, drugi zagovaraju izgradnju potpuno novog objekta koji bi odgovarao suvremenim infrastrukturnim zahtjevima.

Upravo bi nalazi stručnog povjerenstva trebali dati jasniju sliku o stanju konstrukcije i mogućnostima njezine sanacije.

Konačna odluka o budućnosti Poljuda još nije donesena, no nakon završetka stručne analize očekuje se da će rasprava o sudbini splitskog stadiona dobiti konkretnije temelje.