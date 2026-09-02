Rujan u Zoni: Od kviza i taftanja do biljaka i glazbe

Rujan u Zonu donosi brojne prilike za upoznavanje novih ljudi, kreativno izražavanje, učenje i razgovor o zanimljivim temama. Na programu su kviz, izložbe, radionice, sajmovi, filmska i književna druženja, glazba i anime, a nastavljaju se i programi podrške mentalnom zdravlju mladima.

- Rujan započinjemo jubilarnim, 20. izdanjem Kvizone, najposebnijeg splitskog kviza općeg znanja. Održat će se 4. rujna, a ekipe se ponovno formiraju slučajnim odabirom, pa osim provjere znanja donosi i priliku za nova poznanstva. Dan poslije slijedi otvorenje izložbe “Meka kuća” Franke Iskre i Lea Subanovića, uz radionicu taftanja na kojoj će posjetitelji moći isprobati ovu zanimljivu tekstilnu tehniku - najavljuju voditelj kviza Marko Vuletić i kustosica Blaženka Miše.

Rujan je donio i povratak Sajma razmjene korištenih predmeta, koji će se nakon ljetne stanke održavati prvog utorka u mjesecu. Nastavljaju se i redovita druženja poput Šahovskog popodneva, Book Cluba i Filmskog kluba. Ljubitelji književnosti razgovarat će o romanu “Klara i Sunce” Kazua Ishigura i umjetnoj inteligenciji, dok će Filmski klub istraživati filmove smještene “usred ničega”, a potom se posvetiti neobičnom ugandskom filmu “Who Killed Captain Alex?”.

- Ovaj mjesec posebno izdvajamo i nekoliko prilika za kreativno izražavanje. Nakon velikog interesa za Paint & Unwind, radionica se vraća i u rujnu, a na radionici Mali mozaici sudionici će od stare keramike izrađivati vlastite ukrase s morskim motivima. Vraća se i Plant Swap, na kojem se biljke mijenjaju za nove biljne sustanare, dok će se na četrnaestom Speed friendingu svi koji žele upoznati nove ljude moći upustiti u niz kratkih i zabavnih razgovora - najavljuje Lara Zubanović, voditeljica Zone.

Druga polovica mjeseca donosi i posljednje ljetno izdanje Pazariuma, najvećeg splitskog sajma odjeće i rukotvorina, dok će se kroz radionicu Male navike, velike promjene u sklopu savjetovališta Prika istraživati kako lakše uvesti željene navike u svakodnevni život. Na kraju mjeseca Prika donosi i online radionicu Kako postaviti granice?, posvećenu osobnim potrebama i asertivnoj komunikaciji.

- Rujan ćemo obilježiti i programima posvećenima filantropiji. Izložbom Splitske face solidarnosti i Filozofskom ćakulom o vrijednosti pomaganja drugima Zaklada Kajo Dadić i Info zona obilježit će Tjedan filantropije. Mjesec ćemo zaključiti uz glazbu - Open Jam ponovno će okupiti splitske glazbenike i ljubitelje glazbe koji žele svirati, učiti, razmjenjivati iskustva ili jednostavno uživati u dobroj atmosferi - poručuje Zubanović.

Uz tematska druženja i radionice, tijekom cijelog mjeseca dostupni su individualno savjetovalište Prika te dnevni boravak u Zoni, od ponedjeljka do petka od 10 do 18 sati.

Više informacija o cjelokupnom programu i prijave za pojedina događanja dostupni su na klubzona.net.