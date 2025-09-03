Rujan u Zoni: Kvizovi, joga, druženja, radionice i stand up

Bogat program u Zoni održavao se cijelo ljeto pa će u istom ritmu dočekati i jesen. Nastavljaju se provjerena tematska druženja, nova izdanja kvizova i radionica, a sajam razmjene i stand up ponovno će se vratiti na Šperun.

Nakon pauze u kolovozu, prvim utorkom u mjesecu od 18 do 20 sati nastavio se održavati Sajam razmjene korištenih predmeta. Šahovska popodneva i u rujnu će nuditi priliku za učenje prvih šahovskih poteza ili odmjeravanje snaga s iskusnim igračima, a druženja Filmskog kluba donijet će inspirativne rasprave o filmu i dobre preporuke.

- U ponedjeljak, 8. rujna, u 18 sati održat će se Joga u Zoni. Besplatni sat joge pružit će priliku potpunim početnicima da upoznaju i isprobaju ovu drevnu praksu, a iskusnijim vježbačima da steknu nova poznanstva i dodatnu motivaciju. Dođite i uvjerite se da joga nije samo fizičko istezanje i provjerite koliko odgovara vašem tijelu i umu, poziva Lara Zubanović, voditeljica Zone.

U rujnu će se prvi put, u sklopu Anime zone, najvećeg druženja splitske anime zajednice, organizirati skupni odlazak u kino. Ako 13. rujna vremenski uvjeti budu povoljni, izrada pletenih narukvica u sklopu Kreativnog kutka održat će se na otvorenom, a ne u Zoni.

- U četvrtak, 11. rujna, u 18 sati u Zoni se održava nova radionica u sklopu savjetovališta Prika. Radionica je namijenjena mladima koji se prepoznaju u izazovima s koncentracijom, motivacijom i odgađanjem. Voditeljica radionice je psihoterapeutkinja Lea Ivančić Žic, a nakon radionice, u 19 sati, predstavit će i prvu knjigu na Balkanu koja govori o ADHD-u i autizmu kod odraslih - najavljuje Zubanović.

U petak, 12. rujna, u Zoni će se ponovno održati BrainPlay, uzbudljiva igra slagalica, zagonetki i mozgalica. U drugom dijelu mjeseca, Book Club i Zona fikcije na druženjima će okupiti zaljubljenike u knjige, odnosno svijet paralelnih stvarnosti. Lokalni kreativci predstavit će svoje proizvode na Pazariumu, najvećem splitskom sajmu rukotvorina i odjeće, koji će se održati 20. rujna.

- Kvizona, najposebniji splitski kviz, u rujnu će se održati u čak tri izdanja. U nedjelju, 14. rujna, na posebnom izdanju prednost u rezervacijama imat će srednjoškolci, a ispitivat će se opće znanje. U petak, 19. rujna, tema će biti Pokemoni, a u ponedjeljak, 22. rujna, nogomet. Svi kvizovi počinju u 19 sati, ekipe se formiraju slučajnim odabirom, a sudjelovanje je besplatno. Prihvatite izazov, proširite i dokažite znanje i upoznajte nove ljude - poziva Zubanović.

Nakon dupkom pune Zone na prvoj večeri u kolovozu, u rujnu će se održati nova večer posvećena mladim komičarima u usponu. Stand up: Nove face održat će se u ponedjeljak, 29. rujna, u 20 sati.

Detaljnije najave i obavezne besplatne rezervacije mjesta za pojedina događanja dostupne su na klubzona.net.