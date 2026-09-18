RUDEŠ - SLAVEN BELUPO 2-2: Rudeš izborio remi u posljednjim minutama utakmice

Nogometaši Rudeša i Slaven Belupa danas su od 20 sati otvorili 8. kolo SuperSport HNL-a, a obje su momčadi uzeli po bod.

Prvo je poluvrijeme bilo bez većih prilika i događaja, a u drugom se moglo svašta vidjeti. U 54. je minuti Rudeš zabio za 1:0 nakon što je Haddad škaricama pogodio uz desnu vratnicu i zabio za vodstvo domaćina. Samo sedam minuta poslije Stolnik je dobio izravni crveni karton jer je s leđa uklizao Dabri pa je domaća je momčad igrala s 10 igrača. Potom je Božić iznudio kazneni udarac u 71. minuti koji je nakon VAR dosuđen, a u 75. je minuti Nestorovski uspio realizirati najstrožu kaznu za poravnanje rezultata. Samo četiri minute nakon Nestorovski se ponovno upisao u strijelce nakon što je Jakir ubacio s lijeve strane za 2:1.

Kada se činilo da je sve gotovo, točku na i stavio je Zebić nakon asistencije Tarabe u 92. minuti i tako uspio izvući bod u utakmici u kojoj je bilo svega.

Rudeš je ovim remijem ostao na 9. mjestu, a Slaven na osmom s tri boda više od današnjeg suparnika.