Ruda slavi svog nebeskog zaštitnika: Stižu Sinovi Hercegovine, ulaz na koncert je besplatan!

Povodom blagdana svetog Martina biskupa, nebeskog zaštitnika Župe i mjesta Ruda, u srijedu, 11. studenoga, održat će se koncert popularne glazbene skupine Sinovi Hercegovine. Mještane i posjetitelje očekuje večer pjesme, veselja i zajedništva.
Ruda će i ove godine svečano obilježiti blagdan svog nebeskog zaštitnika, svetog Martina biskupa, a tim povodom organiziran je koncert Sinova Hercegovine, koji će zasigurno privući brojne ljubitelje njihove glazbe iz Cetinske krajine i okolice.
Koncert će se održati u velikom šatoru postavljenom na igralištu Područne škole Ruda, s početkom u 20 sati.
Ulaz za sve posjetitelje besplatan
Pokrovitelj koncerta je Općina Otok, a ulaz je besplatan za sve posjetitelje.
Organizatori pozivaju mještane Rude, stanovnike Cetinske krajine i sve ljubitelje dobre pjesme da im se pridruže u proslavi blagdana svetog Martina.
Uz nastup Sinova Hercegovine, posjetitelje očekuje večer ispunjena glazbom, druženjem i veseljem.
Ruda će tako 11. studenoga ponovno postati mjesto okupljanja i zajedničke proslave blagdana svog nebeskog zaštitnika.