Ruda slavi svog nebeskog zaštitnika: Stižu Sinovi Hercegovine, ulaz na koncert je besplatan!

Povodom blagdana svetog Martina biskupa, nebeskog zaštitnika Župe i mjesta Ruda, u srijedu, 11. studenoga, održat će se koncert popularne glazbene skupine Sinovi Hercegovine. Mještane i posjetitelje očekuje večer pjesme, veselja i zajedništva.

Ruda će i ove godine svečano obilježiti blagdan svog nebeskog zaštitnika, svetog Martina biskupa, a tim povodom organiziran je koncert Sinova Hercegovine, koji će zasigurno privući brojne ljubitelje njihove glazbe iz Cetinske krajine i okolice.

Koncert će se održati u velikom šatoru postavljenom na igralištu Područne škole Ruda, s početkom u 20 sati.

Ulaz za sve posjetitelje besplatan

Pokrovitelj koncerta je Općina Otok, a ulaz je besplatan za sve posjetitelje.

Organizatori pozivaju mještane Rude, stanovnike Cetinske krajine i sve ljubitelje dobre pjesme da im se pridruže u proslavi blagdana svetog Martina.

Uz nastup Sinova Hercegovine, posjetitelje očekuje večer ispunjena glazbom, druženjem i veseljem.

Ruda će tako 11. studenoga ponovno postati mjesto okupljanja i zajedničke proslave blagdana svog nebeskog zaštitnika.