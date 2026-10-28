Rubikova kocka za njih nema tajni! Dvanaestogodišnjakinja slavila u Bibinju, srušena tri hrvatska rekorda

Dvanaestogodišnja Lana Bedek pobjednica je glavne discipline natjecanja "Bibinje Open 2026", održanog 17. i 18. listopada u Bibinju, dok je titulu najuspješnijeg natjecatelja ponio Jakov Srečković, koji je pritom postavio čak tri nova hrvatska rekorda. Natjecanje je okupilo ljubitelje brzinskog slaganja Rubikovih kocki, a sudionici su se nadmetali u deset službenih disciplina Svjetske kockarske asocijacije (WCA). Mlada Lana Bedek slavila je u najpoznatijoj disciplini, slaganju klasične Rubikove kocke 3x3x3, ostavivši iza sebe neke od najboljih hrvatskih speedcubera, Davida Vujasića i Jakova Srečkovića, koji odnedavno na službenim natjecanjima nastupa pod pseudonimom Srećko Srečković.

Tri hrvatska rekorda i četiri pobjede

Najuspješniji pojedinac natjecanja bio je upravo Jakov Srečković, koji je ostvario pobjede u četiri discipline te osvojio još dva treća mjesta. Posebno se istaknuo postavljanjem triju hrvatskih rekorda, i to u pojedinačnom rezultatu slaganja kocke 5x5x5 te prosječnim rezultatima u disciplinama 2x2x2 i 5x5x5. Odličan nastup imao je i David Vujasić, koji je osvojio čak šest drugih i dva treća mjesta. Na pobjedničkom postolju nije završio jedino u disciplinama Clock i Pyraminx. Među ostalim hrvatskim natjecateljima istaknuo se domaći predstavnik, Bibinjac Toni Sekula, koji je ostvario jednu pobjedu te osvojio po jedno drugo i treće mjesto. Zapažen rezultat ostvario je i Jakov Jakšić, s jednim drugim i jednim trećim mjestom. Uz hrvatske rekorde, u Bibinju je postavljen i novi slovenski rekord. Za to se pobrinuo Gregor Mikic, koji je ostvario najbolje slovensko prosječno vrijeme u disciplini Clock. Natjecanje je proteklo u sportskom ozračju, uz druženje, dobro raspoloženje i međusobnu podršku natjecatelja.

Speedcubing se nastavlja razvijati: Slijede Varaždin i Zagreb

U Udruzi Speedcubing Hrvatska ne planiraju stati na uspješnom natjecanju u Bibinju. Do kraja godine najavljeno je još nekoliko događanja, a već su poznati i prvi planovi za 2027. godinu. Prvo sljedeće okupljanje bit će meet-up u Zagrebu 15. studenoga, dok je dva tjedna kasnije na rasporedu WCA natjecanje "Varaždin Open 2026". Prijave za varaždinsko natjecanje već su otvorene, a zainteresirani natjecatelji mogu se prijaviti putem službene poveznice.

Nakon Varaždina slijedi posljednje ovogodišnje natjecanje iz serije "Zagreb Cubing Series", koje će biti posebno zanimljivo ljubiteljima većih Rubikovih kocki. Za razliku od uobičajenih natjecanja, na njemu neće biti standardnih disciplina 3x3x3 i 2x2x2. Prijave su dostupne na službenoj stranici natjecanja.

Veliko natjecanje početkom 2027. stiže u Split: Uvodi se i nova disciplina

Posebno zanimljiva vijest za dalmatinske ljubitelje speedcubinga stiže iz Splita. Naime, Udruga Speedcubing Hrvatska već je najavila prvo natjecanje u 2027. godini, koje će se održati 9. siječnja u Osnovnoj školi Skalice u Splitu. Riječ je o jednodnevnom natjecanju "Split Cubing Day 2027", koje će donijeti i jednu zanimljivu novost. Glavna disciplina bit će Face Turning Octahedron (FTO), nova slagalica koja bi od 2. siječnja 2027. trebala postati službena natjecateljska disciplina. Uz FTO, natjecatelji će se okušati u još pet disciplina: 2x2x2, 3x3x3, Pyraminx, Clock i Skewb. Broj sudionika ograničen je na 50, a prijave su dostupne putem službene stranice Split Cubing Day 2027.

Hrvatski speedcuberi pripremaju se i za Svjetsko prvenstvo

Sve veći broj natjecanja, novih rekorda i mladih sudionika pokazuje da speedcubing u Hrvatskoj nastavlja privlačiti interes. Posebna pozornost već je usmjerena na sljedeću godinu, kada bi se u Švedskoj trebalo održati Svjetsko prvenstvo u speedcubingu. Prema očekivanjima Udruge Speedcubing Hrvatska, na tom bi natjecanju mogao sudjelovati i veći broj hrvatskih predstavnika. Nakon uspješnog natjecanja u Bibinju, pred hrvatskim speedcuberima tako je još niz prilika za dokazivanje, a Split će već početkom siječnja ponovno biti jedno od središta ovog sve popularnijeg natjecateljskog slaganja kocki.