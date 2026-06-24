RTL dobio još jedno pojačanje, evo tko je novo lice

Timu emisije Vrijeme u 'RTL-u Danas' pridružuje se meteorologinja Dora Šimunec. Uoči svog televizijskog debija, Dora je otkrila kako teku pripreme za prvi izlazak pred kamere, što ju je motiviralo da uđe u svijet meteorologije te čemu se najviše raduje u ovom novom profesionalnom poglavlju. Prisjećajući se svog prvog ulaska u RTL-ov studio, Šimunec za RTL.hr ističe kako je bila impresionirana samim prostorom, ali i dinamikom koja vlada iza kulisa.

Posebno ju je iznenadio broj ljudi uključen u stvaranje programa, a kao dugogodišnju obožavateljicu Formule 1, razveselio ju je i stol za kojim se vodi emisija posvećena tom sportu. Priznaje kako ranije nije imala priliku iz prve ruke vidjeti proces nastanka televizijskih vijesti te ju je fascinirala količina suradnje, istraživanja i organizacije potrebne za priloge od svega nekoliko minuta. Kao gledateljica je, kaže, vidjela samo finalni proizvod, a tek sada shvaća koliki je trud uložen u poštivanje rokova.

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