Rozga digla Splićane na noge svojim najvećim hitovima: "Kako vi pivate, to je nevjerojatno!"

Nakon što je festival Melodije Jadrana u četvrtak otvorio nastup legendarne talijanske grupe Ricchi e Poveri, druga večer u Galeriji Meštrović pripala je jednoj od najpopularnijih domaćih pjevačica – Jelena Rozga.

Četvrto izdanje festivala ove se godine po prvi put održava kroz četiri dana, a do nedjelje će splitska publika u jedinstvenom ambijentu Galerije Meštrović moći uživati u nastupima brojnih domaćih i stranih izvođača.

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Rozga je koncert otvorila pjesmom “Cirkus”, a publiku je odmah na početku pozdravila emotivnim riječima.

„Dobra večer, Splite moj. Po mojim rukama koje se tresu vidjeli ste koliko mi znači večeras biti ovdje s vama. Hvala vam što ste tu i nadam se da ćete se večeras lipo provest. Najlipše je pivat u svom gradu, ali i najteže. Znam da vam je vruće, ali večeras ćemo morat puno plesat i pivat“, poručila je okupljenima.

Nakon uvodnog pozdrava nastavila je koncert jednim od svojih najvećih hitova, “Bižuterija”, što je izazvalo posebno oduševljenje publike. Već od prvih taktova atmosfera u Galeriji Meštrović bila je na vrhuncu – posjetitelji su pjevali uglas, plesali i pratili svaki njezin nastup, a rijetko tko je ostao sjediti.

„Volim vas i hvala vam puno. Ne mogu vjerovati da je prošlo toliko godina, da sam već 30 godina na sceni. Nije bilo lako, svaki početak je težak – od dana kada sam bila pjevačica Magazina pa sve do danas. Ali sve što danas imam, imam zahvaljujući vama. Hvala vam od srca“, kazala je Rozga, nakon čega je uslijedio dug pljesak publike.

Emotivno pozdravila roditelje

Posebno emotivan trenutak bio je kada je pjevačica s publikom podijelila da su na koncertu bili i članovi njezine obitelji.

„Najvažniji ljudi u mom životu večeras su ovdje – moja mama i moj tata. Tu je i moja sestra, koja mi je rekla da je ne spominjem“, rekla je uz osmijeh, što je izazvalo smijeh i toplu reakciju publike.

Nije izostala ni zahvala autorima njezinih najpoznatijih pjesama.

„Vjekoslava je tu negdje, a Tonči vjerojatno doma leži. Oni su za mene napisali pjesme i hvala im na tome“, dodala je prije nego što je nastavila koncert izvedbom hita “Okus mentola”.

„Ne znam šta bih rekla, ali kako vi pivate to je nevjerojatno“, poručila je u jednom trenutku vidno ganuta.

Nakon toga uslijedio je niz hitova koje je publika pjevala uglas: “Opijum”, “Bilo bi super”, “Ljube se dobri, loši, zli”, “Kad bi bio blizu”, “Solo igračica”, “Nirvana”, “Tko me zove”, “Rano”, “Ne pijem, ne pušim, ne psujem”, “Oprosti mala” i “Roba s greškom”.

Posebno emotivan trenutak obilježila je pjesma “Oprosti mala”, uz koju je pjevačica podsjetila na početke svoje samostalne karijere.

„S pjesmom ‘Oprosti mala’ počela je moja samostalna karijera i kako su godine polako prolazile sve je raslo, a ja sam bila strpljiva. Ova pjesma je postala naša ženska himna. Sve žene u jedan glas pjevale su ovu pjesmu“, poručila je Rozga.

Publiku tijekom večeri očekuje presjek bogate karijere splitske pjevačice – od zaraznih pop uspješnica do emotivnih balada koje su obilježile njezin glazbeni put i osvojile brojne generacije obožavatelja.