Rotacije i sirene prema Sitnom Gornjem: Automobil zapeo na prometnici, umalo završio u provaliji

Na uskoj prometnici u Sitnom Gornjem večeras je došlo do opasne situacije nakon što je osobni automobil zapeo uz rub ceste i ostao visjeti iznad provalije.

Kako doznajemo, vozilo je zablokiralo dio kolnika u vrlo slabo osvijetljenom dijelu prometnice, zbog čega je promet otežan i odvija se uz poseban oprez. Automobil je, prema informacijama s terena, "visio" uz prometnicu te je malo nedostajalo da sleti u provaliju.

Na intervenciji su bili vatrogasci iz Splita i Žrnovnice te su po dolasku na teren primijetili da vozilo više nije na mjestu nesreće.

Vozače koji prolaze ovim dijelom ceste poziva se na oprez i strpljenje. Kako nam javlja čitateljica, zbog slabe rasvjete i prepreke na cesti zamalo je došlo do sudara.

Kako saznajemo, u ovim trenutcima se na ovoj prometnici vozi bez poteškoća.