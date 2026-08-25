Rota Palagruzona: Tragom najstarije jedriličarske regate na svijetu

Festival mora Rota Palagruzona održat će se od 9. do 13. rujna u Komiži i na Palagruži, okupljajući tradicijske brodove i njihove posade u programu posvećenom pomorskoj baštini Komiže. Središnji događaj bit će regata od Komiže do Palagruže, dok petodnevni program donosi regate falkuša u luci, radionice tradicijske brodogradnje, školu veslanja, predavanja, sadržaje za djecu, otočnu gastronomiju te zabavni program.

Regata će krenuti u petak, 11. rujna s komiške rive, trasom kojom su stoljećima plovili komiški ribari odlazeći na višednevne ribarske pohode prema otvorenom moru. Bila je to plovidba koja je zahtijevala iznimnu vještinu, izdržljivost i dobro poznavanje ćudi mora.

Rota Palagruzona oživljava tradiciju najstarije dokumentirane jedriličarske regate na svijetu. U povijesnoj plovidbi 1593. godine iz Komiže su prema Palagruži krenule 74 falkuše s ukupno 370 ribara. Najspretnije i najizdržljivije posade jedrile su se kako bi prve stigle na Palagružu i zauzele najbolja mjesta na njezinu teško pristupačnom žalu. Danas tom istom rutom plove tradicijski brodovi, čuvajući uspomenu na vrijeme u kojemu je falkuša komiškim ribarima bila brod, radionica, skladište i dom na pučini.

Poseban trenutak ovogodišnje Rote očekuje se upravo na Palagruži. Na svjetioniku smještenom na najudaljenijem hrvatskom otoku održat će se predavanje „Sto pedeset godina svjetla na jadranskim vratima Hrvatske“. Priču o svjetioniku, koji već stoljeće i pol pokazuje put pomorcima, sudionici će slušati na osamljenoj hridi usred otvorenog Jadrana, daleko od svjetla kopna. Teško je zamisliti dojmljiviju pozornicu za predavanje Joška Božanića, komiškog književnika i znanstvenika koji je desetljeća posvetio istraživanju i svjetskoj promociji maritimne baštine Komiže te obnovi gajete falkuše i Rote Palagruzone.

Na palagruškom žalu bit će upriličena i tradicionalna Papina večera, povezana s pričom o dolasku pape Aleksandra III. na Palagružu 1177. godine i njegovu susretu s komiškim ribarima.

„Rota Palagruzona mnogo je više od regate. Ona govori o hrabrosti i umijeću generacija komiških ribara, ali i o našoj odgovornosti da tu iznimnu baštinu nastavimo živjeti i prenositi. Pozivamo posade tradicijskih brodova da nam se pridruže na moru, a sve ljubitelje mora i otočne tradicije da od 9. do 13. rujna dođu u Komižu i dožive grad u posebnom ozračju Rote Palagruzone“, istaknuo je gradonačelnik Komiže Ivica Vitaljić.

Festival već prvoga dana donosi jedrenje falkuša u komiškoj luci, brodograditeljske radionice i izložbu posvećenu maritimnoj baštini Komiže. Tijekom pet dana posjetitelji će moći upoznati umijeće gradnje i opremanja tradicijskih brodova, okušati se u veslanju gundulom i sandulom, poslušati predavanja o pomorskoj baštini te uživati u raznovrsnom programu na komiškoj rivi.

Posebna pozornost posvećena je najmlađima, koje očekuju ribarske igre, edukativni kvizovi i animirani film o falkuši, dok će subotnji program donijeti regatu gondola za žene, predstavljanje otočnih proizvoda i pripremu tradicionalnog palagruškog brudeta.

Vrhunac subotnje večeri bit će Nuć sardele, uz dodjelu nagrada sudionicima Rote Palagruzone i koncert TBF-a. Festival završava u nedjelju gundoulavanjem po komiškim žalima i posljednjim druženjem na rivi.

Rota Palagruzona od 9. do 13. rujna pretvara Komižu u mjesto susreta brodova i ljudi, povijesti i suvremenog života, pučine i kopna. Prilika je to da se Komiža doživi kroz njezinu najsnažniju priču, onu o ljudima koji su živjeli od mora, s morem i za more.

Organizatori Festivala mora Rota Palagruzona 2026. su Grad Komiža, Ars Halieutica, Udruga Palagruza, Alternatura i Turistička zajednica Grada Komiže.