Roštilj zamalo pretvorio obiteljsku kuću u buktinju: Vatra iz garaže proširila se na cijeli objekt

Zagrebačka policija izvijestila je o požaru koji je u ponedjeljak, 3. kolovoza, oko 13.40 sati izbio u garaži obiteljske kuće u Susedgradu, u Podsusedskoj aleji.

Prema do sada utvrđenim informacijama, 44-godišnjak je u garaži koristio roštilj, nakon čega je najvjerojatnije došlo do pojave otvorenog plamena koji se proširio na garažu, a potom i na kuću.

U trenutku izbijanja požara u objektu su se nalazili 77-godišnjakinja i 79-godišnjak. Požar su ugasili vatrogasci, a 79-godišnji muškarac pritom je lakše ozlijeđen. Liječnička pomoć pružena mu je u Klinici za traumatologiju.

Policija će obaviti očevid kako bi se utvrdio točan uzrok požara i sve okolnosti događaja.