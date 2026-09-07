Rosandić žestoko odgovorila Fuchsu: „Dvije izgubljene godine ne možete pripisati Puljku“

Županijska vijećnica Centra Gorana Rosandić reagirala je na izjave ministra znanosti, obrazovanja i mladih Radovana Fuchsa, koji je kritizirao prethodnu splitsku gradsku vlast na čelu s Ivicom Puljkom zbog kašnjenja vezanih uz projekte u obrazovanju.

Rosandić je u objavi na društvenim mrežama odbacila ministrove kritike te poručila kako bi odgovornost za dio kašnjenja trebalo tražiti upravo na razini Ministarstva.

„Danas je ministar obrazovanja, koji je odavno trebao biti u mirovini, kritizirao prethodnu gradsku vlast i onako, ničim izazvan, prešutio činjenice. Srića pa je sve lako provjerljivo“, započela je Rosandić.

„Pogledajte kalendar vlastitog Ministarstva“

Posebno se osvrnula na Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) te dinamiku raspisivanja poziva za izgradnju i dogradnju škola.

„Ministre Fuchs, prije nego što ste za kašnjenja prozvali Puljka, bilo bi dobro da ste pogledali kalendar vlastitog Ministarstva“, poručila je.

Rosandić tvrdi da je NPOO odobren u srpnju 2021. godine, dok je Ministarstvo ključni poziv za škole raspisalo tek u srpnju 2023., gotovo dvije godine poslije.

Podsjetila je i na Fuchsovo izlaganje u Saboru krajem 2023. godine, navodeći da je tada govorio o potrebnim zakonskim izmjenama koje su morale biti donesene po hitnom postupku kako sredstva iz NPOO-a ne bi bila dovedena u pitanje.

Prema njezinim navodima, poziv je naknadno mijenjan 13 puta.

„No, to je ništa pored 16 izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju pa više nitko živ ne zna što nam je činiti“, napisala je Rosandić.

„Dvije izgubljene godine ne možete pripisati Puljku“

Vijećnica Centra smatra da odgovornost za upravljanje nacionalnim planom, pravodobno raspisivanje poziva i postavljanje rokova leži na resornom Ministarstvu.

„Ne, dragi ministre. Odgovornost za upravljanje nacionalnim planom, pravodobnim pozivima, realnim rokovima i ispunjavanjem ciljeva prema Bruxellesu nosi Ministarstvo. Dvije izgubljene godine ne možete naknadno pripisati Puljku“, poručila je.

Pozvala se i na nalaze revizije, tvrdeći da je Ministarstvu ukazano na sporost postupanja te da se na njegove povratne informacije čekalo dulje od godinu dana.

Na kraju se osvrnula i na izmjene u e-Dnevniku koje je Fuchs predstavio, tvrdeći da su već ranije uvedene.

„I usput, izmjene u eDnevniku, koje ste danas svečano najavili, već su odavno u pogonu. Tako je to kad vas vrime pregazi“, zaključila je Rosandić.