Rosandić prozvala Centar izvrsnosti: "Nikoliću je u četiri mjeseca isplaćeno 7.750 eura"

Županijska vijećnica Centra Gorana Rosandić iznijela je nove tvrdnje o poslovanju Centra izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije s tvrtkama koje povezuje s Antonijem Nikolićem. Prema njezinim navodima, u posljednja četiri mjeseca isplaćeno je ukupno 7.750 eura, iako je ravnatelj Centra izvrsnosti Ivica Zelić, tvrdi Rosandić, ranije rekao da posljednjih godinu i pol dana nisu poslovali s Nikolićem.

Rosandić je o tome govorila nakon što je na prošloj sjednici Županijske skupštine Zeliću postavila pitanje o poslovnom odnosu Centra izvrsnosti s Nikolićem.

"Dokumenti govore nešto sasvim drugo"

Prema riječima Rosandić, Zelić je tada kazao da u posljednjih godinu i pol dana nisu poslovali s Nikolićem te da je u ranijem razdoblju s njim surađivao isključivo kao s fizičkom osobom.

Rosandić, međutim, tvrdi da dostupni podaci pokazuju drugačije. "Za proteklo vrijeme tvrdio je da je surađivao s Nikolićem isključivo kao s fizičkom osobom. Međutim, njegove riječi ne drže vodu. Nikolićeva ugašena tvrtka Fortitudo development 27. veljače 2021. se na Facebooku javno pohvalila suradnjom s Centrom izvrsnosti. Dakle tvrtka, a ne fizička osoba", poručila je Rosandić.

Navela je i da je Centar izvrsnosti surađivao s tvrtkom Vision facade, koju također povezuje s Nikolićem.

Rosandić: "Od 'ne poslujemo' došli smo do 7.750 eura"

Rosandić tvrdi da dokumentacija pokazuje kako je u posljednja četiri mjeseca isplaćeno ukupno 7.750 eura.

"Od 'ne poslujemo zadnjih godinu i pol dana' došli smo do 7.750 eura isplaćenih u zadnja četiri mjeseca. Posvuda pomalo, i na kraju dobijete novu Fimi mediju u malom: stranački PR plaćen javnim novcem! Ravnatelj Zelić građanima govori jedno, a dokumenti govore nešto sasvim drugo", poručila je vijećnica.