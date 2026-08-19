Rooftop party s pogledom na cijeli Split: Groove Sensation donio pravi ljetni spektakl

Split je sinoć dobio još jednu dozu ljetnog ritma, i to s jedne od atraktivnijih gradskih lokacija. Na rooftopu AC Hotela by Marriott Split održan je Groove Sensation, glazbeni event posvećen Tech House i Groove House zvuku.

Uz impresivan pogled na grad i prepoznatljivu atmosferu splitskih ljetnih večeri, okupljeno društvo uživalo je u glazbi, plesu i druženju, a za ritam večeri pobrinuli su se DJ Black Shark Music i Cliff Van Delort, član Groove Sensation glazbene ekipe.

Groove Sensation koncept temelji se na spoju elektroničke glazbe, atraktivnih lokacija i nešto profinjenijeg pristupa party kulturi. Ideja je stvarati događaje koji izlaze iz klasičnih klupskih okvira te glazbu povezati s posebnim ambijentima – od beach barova i ekskluzivnih hotela do rooftopova i vidikovaca.

Poseban naglasak stavljen je na Tech House i Groove House zvuk, kvalitetnu produkciju te stvaranje atmosfere u kojoj jednako važnu ulogu imaju glazba, lokacija i publika.

Groove Sensation već je svoje evente organizirao u Hrvatskoj i regiji, ali i izvan nje, a želja organizatora je kroz buduća događanja dodatno obogatiti ponudu destinacija i tijekom ljetne i izvan glavne turističke sezone.

Sinoćnja splitska večer pokazala je koliko se dobro mogu spojiti glazba, pogled na grad i ljetna atmosfera.

Kako je bilo na rooftopu AC Hotela Marriott, pogledajte u našoj fotogaleriji.