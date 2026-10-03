Ronioci zaronili u uvalu na Hvaru nakon potonuća katamarana: Pogledajte što su pronašli na morskom dnu

U uvali Tiha kod Staroga Grada na Hvaru održana je akcija čišćenja podmorja „Dubine Farosa“, organizirana nakon izvlačenja katamarana koji je ovo ljeto potonuo uslijed požara. Cilj akcije bio je ukloniti ostatke i otpad koji su nakon potonuća i izvlačenja plovila ostali na morskom dnu.

„Akcija ‘Dubine Farosa’ pokazala je koliko možemo napraviti kada se okupimo oko zajedničkog cilja. Posebno mi je drago što je oko 40 sudionika, među kojima 25 ronilaca, zajednički sudjelovalo u čišćenju podmorja uvale Tiha. Zahvaljujem svim roniocima, vatrogascima, Gradu Kaštela, lokalnom stanovništvu, lokalnoj upravi i CIAN-u na pomoći i angažmanu.

Napravili smo veliki posao, ali svjesni smo da još nije sve očišćeno. Zato ćemo nastaviti s ovakvim akcijama kako bi uvala Tiha ostala ono što joj ime govori – tiha i čista“, poručila je pročelnica Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet Splitsko-dalmatinske županije Ana Glaurdić Mekinić.

Akciju su organizirali djelatnici Upravnog odjela za turizam, pomorstvo i promet Splitsko-dalmatinske županije, na čelu s pročelnicom Anom Glaurdić Mekinić, koja je zajedno s većinom službenika aktivno sudjelovala u akciji i zaronila s ostalim roniocima.

Organizaciju akcije vodio je Tomislav Vidić, djelatnik Upravnog odjela, a ukupno je sudjelovalo oko 40 osoba, među kojima su bili ronioci, djelatnici Županije, vatrogasci, predstavnici Grada Kaštela, članovi ronilačkih klubova, predstavnici drugih službi te brojni pomagači na kopnu i moru.

U samom čišćenju podmorja sudjelovalo je oko 25 ronilaca iz različitih institucija, udruga i klubova. U akciji su sudjelovali djelatnici iz Javne ustanove „More i krš“, Ronilačkog kluba „Giričić“, Ronilačkog kluba PUNTAR, Udruge podvodnih aktivnosti „Rostrum“, DVD-a Kaštel Gomilica i DVD-a Mladost Kaštel Sućurac.

Uz ronioce, važnu pomoć pružale su i osobe na plovilima DVD-ova i tvrtke CIAN, koje su sudjelovale u logističkoj i sigurnosnoj potpori akciji te prihvatu i izvlačenju prikupljenog otpada.

U akciju su se uključili i Grad Kaštela, lokalno stanovništvo te predstavnici lokalne uprave, čime je dodatno potvrđena važnost zajedničkog angažmana institucija, službi i građana u očuvanju mora i podmorja.

Tijekom višesatnog zarona s morskog dna uklonjena je značajna količina različitog otpada i ostataka zaostalih nakon požara, potonuća i izvlačenja katamarana. Prikupljeni otpad preuzela je tvrtka CIAN, koja je osigurala njegovo propisno zbrinjavanje.

Posebna vrijednost akcije „Dubine Farosa“ upravo je u zajedničkom angažmanu. U čišćenju podmorja zajedno su sudjelovali djelatnici Županije, ronioci, vatrogasci, stručne službe, članovi ronilačkih udruga, Grad Kaštela, lokalna uprava i stanovnici, svi s istim ciljem – očuvati more i podmorje uvale Tiha.

Ipak, unatoč velikom poslu koji je napravljen, podmorje uvale Tiha još nije u potpunosti očišćeno. Dio otpada i ostataka i dalje se nalazi na morskom dnu, zbog čega će biti potrebno organizirati nove akcije čišćenja.

Splitsko-dalmatinska županija nastavit će podupirati aktivnosti usmjerene na očuvanje mora i priobalja, a akcija „Dubine Farosa“ dio je zajedničkih nastojanja da se posljedice pomorske nesreće uklone te da uvala Tiha ostane čista i očuvana za sve koji u njoj žive, rade i borave.