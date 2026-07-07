Ronaldo se u suzama oprostio od Svjetskog prvenstva: "Ovo je bilo moje posljednje"

Cristiano Ronaldo oprostio se od Svjetskog prvenstva nakon poraza Portugala od Španjolske 1:0 u osmini finala. Utakmica u Dallasu bila je njegova 233. u dresu reprezentacije, a ujedno i 27. nastup na svjetskim prvenstvima, čime je dodatno učvrstio mjesto među najvećima u povijesti nogometa.

Portugal je na turnir stigao s velikim očekivanjima, posebno nakon što je prethodno izbacio Hrvatsku, no Španjolska je ipak izborila prolazak dalje. Ronaldo nakon susreta nije skrivao emocije, a teren je napustio u suzama.

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"Dao sam sve"

Nakon utakmice Ronaldo je priznao da je dvoboj bio vrlo izjednačen, ali i da je presudila jedna nijansa. "Dao sam sve", poručio je portugalski kapetan, dodavši da odlazi čiste savjesti.

Potvrdio je i ono o čemu se dugo nagađalo - ovo mu je bilo posljednje Svjetsko prvenstvo. Iako je poraz teško pao njemu i suigračima, Ronaldo je istaknuo da sada ne želi donositi velike zaključke dok su emocije još svježe.

Kraj jedne velike reprezentativne priče

Ronaldo je s Portugalom osvojio tri velika trofeja - Europsko prvenstvo 2016. godine te dva izdanja Lige nacija. Unatoč tome što nikada nije podigao trofej svjetskog prvaka, njegov trag u reprezentaciji ostat će neizbrisiv.

Za Portugal je desetljećima bio simbol, vođa i igrač oko kojeg se gradila jedna od najuspješnijih generacija u povijesti te zemlje. Odlazak sa Svjetskog prvenstva u suzama nije bio kraj kakav je želio, ali Ronaldo je poručio da iz reprezentativne priče odlazi miran, svjestan da je dao sve što je mogao.

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