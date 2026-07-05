Ronaldo potvrdio veliku vijest: "Da, istina je"

Cristiano Ronaldo najavio je utakmicu osmine finala Svjetskog prvenstva između Portugala i Španjolske, koja se igra u ponedjeljak, piše gol.hr.

Iako je priznao da se približava kraj jednog velikog poglavlja, jasno je poručio da o završetku njegove karijere neće odlučivati nitko drugi.

"Uvijek sam potpuno posvećen reprezentaciji, igrao ili ne igrao. Uvijek ću imati važnu ulogu. Završit ću kada ja budem želio, a ne kada vi to želite. Gubljenje je vremena stalno postavljati isto pitanje", rekao je Ronaldo.

Potom je potvrdio veliku vijest.

"Da, ovo je moje posljednje Svjetsko prvenstvo. Želim maksimalno uživati u svakom trenutku. Ono što ostaje su ljudi, uspomene i emocije koje dijelimo s navijačima", poručio je.

Portugalac se osvrnuo i na kritike koje ga prate tijekom cijele karijere.

"Ako obraćaš pozornost na kritike, izgubljen si. Postoji konstruktivna kritika, ali postoji i ona kojoj je jedini cilj uništiti te. Već 23 godine pokušavaju me srušiti, ali shvatili su da je to uzalud. Navikao sam na to, to je dio mog posla", rekao je.

Na kraju je priznao da više nije isti igrač kao nekad, ali vjeruje da i dalje može odlučivati najveće utakmice.

"Nisam više igrač kakav sam bio, ali i dalje zabijam golove. Nadam se da ću zabiti i sutra. Ako ne uspijem ja, nadam se da će to učiniti netko od mojih suigrača i da ćemo proći dalje."