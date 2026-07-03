Ronaldo otkrio što je rekao Modriću nakon utakmice

Hrvatska nogometna reprezentacija u 16-ini finala Svjetskog prvenstva izgubila je od Portugala u Torontu sa 1-2.

Vatreni su poveli golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. minuti iz kaznenog udarca, da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u četvrtoj minuti sudačke nadoknade. U zadnjim sekundama susreta Gvardiol je zatresao portugalsku mrežu za erupciju slavlja, ali pregledom VAR-a ustanovljeno je kako je asistent Pašalić bio u zaleđu, piše Net.hr.

Emotivan razgovor

Nakon utakmice hrvatski kapetan, 40-godišnji Luka Modrić, bio je shrvan, a tješio ga je njegov dugogodišnji suigrač iz Real Marida i najveća portugalska zvijezda, Cristiano Ronaldo.

Ronaldo je kasnije otkrio što je rekao Luki.

"Igrao sam s Modrićem puno godina. Divno je vidjeti ga da još uvijek igra na vrhunskoj razini. Rekao sam mu: Luka, čestitam ti. Želim ti sve najbolje u nastavku karijere", otkrio je Cristiano.