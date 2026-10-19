Ronaldo mora platiti Portugalu 255 eura. To zaradi doslovno za čas

Cristiano Ronaldo (41) kažnjen je s 30 dana suspenzije i 255 eura zbog samovoljnog napuštanja okupljanja portugalske reprezentacije krajem rujna. Odluku je u ponedjeljak objavilo Disciplinsko vijeće Portugalskog nogometnog saveza (FPF), a portugalski list A Bola usporedio je njegov slučaj s onim bivšeg reprezentativca Ricarda Carvalha, koji je zbog sličnog postupka prije 15 godina dobio znatno strožu kaznu.

Ronaldo je 30. rujna napustio reprezentativno okupljanje u Danskoj, uoči utakmice Lige nacija protiv domaće reprezentacije. Njegovu odlasku prethodio je sukob s izbornikom Jorgeom Jesusom, nezadovoljstvo minutažom i činjenica da nije dobio priliku zaigrati protiv Norveške.

Portugalski savez pokrenuo je disciplinski postupak i naposljetku mu izrekao suspenziju od 30 dana, uz novčanu kaznu od 255 eura. Budući da je 19 dana suspenzije već odradio, Ronaldo će moći nastupiti za reprezentaciju u studenome, ako ga Jesus odluči pozvati, piše Index.

Ronaldo kaznu zaradi za manje od 40 sekundi

A Bola posebno ističe koliko je novčana kazna zanemariva u odnosu na Ronaldovu zaradu u saudijskom Al Nassru. Prema procjenama portugalskog lista, Ronaldo nakon posljednjeg produljenja ugovora godišnje zarađuje oko 208 milijuna eura osnovne plaće. S uključenim bonusima taj iznos može dosegnuti približno 250 milijuna eura.

Kada se u obzir uzme samo osnovna godišnja plaća, Ronaldo 255 eura zaradi za približno 39 sekundi. Drugim riječima, novčanu kaznu koju mu je izrekao Portugalski nogometni savez zaradi za manje od minute. Iznos kazne predstavlja tek oko 0.00012 posto njegove procijenjene godišnje osnovne plaće.

Ricardo Carvalho zbog sličnog postupka bio suspendiran godinu dana

Portugalski mediji podsjetili su i na slučaj Ricarda Carvalha, bivšeg braniča Chelseaja i Real Madrida, koji je u kolovozu 2011. godine također samovoljno napustio reprezentativno okupljanje.

Carvalho je tada bio nezadovoljan nakon što je doznao da neće biti u početnoj postavi za kvalifikacijsku utakmicu protiv Cipra. Napustio je reprezentativni kamp u Óbidosu bez opravdanja, zbog čega je Portugalski nogometni savez protiv njega pokrenuo disciplinski postupak.

Prijetila mu je suspenzija od čak dvije godine, ali savez je uzeo u obzir njegovu dotadašnju karijeru i sportske zasluge te mu izrekao jednogodišnju zabranu nastupa za reprezentaciju. Uz to je ostao bez prava na premije koje bi dobio u slučaju plasmana Portugala na Europsko prvenstvo 2012. godine. Za razliku od Ronalda, Carvalho nije dobio novčanu kaznu.

Carvalho se vratio i osvojio Europsko prvenstvo

Carvalho je nakon izrečene kazne nekoliko godina bio izvan reprezentacije. Vratio se 2014. godine, nakon što je izborničku dužnost preuzeo Fernando Santos.

Dvije godine kasnije bio je dio portugalske reprezentacije koja je osvojila Europsko prvenstvo u Francuskoj. Portugal je u finalu pobijedio domaćina Francusku 1:0 nakon produžetaka i prvi put u povijesti postao europski prvak.

Ronaldo je, s druge strane, dobio znatno kraću suspenziju, koja mu neće predstavljati prepreku za povratak u reprezentaciju tijekom sljedećeg okupljanja. Portugal će 14. studenoga igrati protiv Danske, a tri dana kasnije gostovati kod Walesa. Ronaldo će do tada odraditi kaznu, no njegov povratak ovisit će o odluci izbornika Jorgea Jesusa.