Romantika u Saloni slavi 15 godina: Antička Salona ponovno postaje pozornica rimskih spektakala

Solin ovoga ljeta ponovno postaje pozornica antičkog svijeta. Jubilarno izdanje manifestacije Romantika u Saloni obilježit će 15 godina uspješnog oživljavanja bogate povijesti antičke Salone kroz jedinstven spoj kulturne baštine, scenskih prikaza, edukacije i autentičnih doživljaja.Manifestacija će se održati 11. srpnja, 24. srpnja i 1. kolovoza 2026. godine, a posjetiteljima će ponuditi tri tematske večeri na posebnim lokalitetima antičke Salone te u centru grada.

Tijekom godina Romantika u Saloni postala je jedan od najvažnijih kulturno-turističkih događaja grada Solina, a njezinu vrijednost potvrđuje i nagrada Simply the Best za inovativnost u razvoju turističke ponude.

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Noć gladijatora u antičkom amfiteatru

Prva večer održat će se 11. srpnja 2026. godine, kada će amfiteatar u Saloni ponovno postati mjesto najvećih rimskih spektakala. Program pod nazivom Noć gladijatora počinje već u 20 sati, kada posjetitelje očekuje Antički sajam u amfiteatru, ispunjen zabavnim i edukativnim sadržajima za cijelu obitelj. Najmlađi posjetitelji moći će sudjelovati u radionici "Budi mali arheolog", koja donosi pravo arheološko iskapanje u pijesku, a pripremaju se i Salona Play rimske igre za djecu, streličarstvo, antička bajkaonica te kreativne radionice izrade mozaika, antičkog nakita i suvenira.

Dolazak Dioklecijana, gladijatorske borbe i vatreni nastup

Središnji scenski program počinje u 21 sat. Posjetitelje očekuje svečani dolazak cara Dioklecijana i carice Priske, nastupi rimskih vojnika, gladijatorske borbe udruge Spectacula Gladiatoria iz Pule, vatreni nastup Vodorige te nastup najmlađih sudionika – Solinskih Bubamaraca.

Riječ je o programu koji će i ove godine posjetiteljima približiti duh antičke Salone i vremena u kojem je ovaj prostor bio jedno od najvažnijih središta Rimskog Carstva na istočnoj obali Jadrana.

Besplatno razgledavanje Salone i prijevoz iz Splita

Za posjetitelje je organizirano i besplatno stručno razgledavanje Salone. Polazak je s Manastirina u 20 sati.

Organiziran je i besplatan autobusni prijevoz iz Splita. Polazak iz Splita bit će u 19:30 sati iz Trajektne luke, preko puta trgovine DM, dok je povratak predviđen u 22:30 sati s autobusne stanice na glavnoj cesti za Kaštela.

Povodom jubilarnog izdanja posjetitelji će uspomenu moći zabilježiti i u Magic Photo Mirror foto-kutku te fotografiju ponijeti sa sobom. Romantika u Saloni već petnaest godina uspješno povezuje kulturnu baštinu, turizam i lokalnu zajednicu. Ova manifestacija iz godine u godinu potvrđuje Solin kao destinaciju u kojoj povijest nije samo dio prošlosti, nego živi kroz događaje, priče i doživljaje koji privlače posjetitelje svih generacija.