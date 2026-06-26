Romantična prosidba na plaži: Naša influencerica rekla “da” košarkašu

Influencerica Nika Pavičić, na društvenim mrežama poznata pod korisničkim imenom xniks2x, zaručila se za košarkaša Vitu Porobića. Sretnu vijest podijelila je sa svojim pratiteljima putem emotivnog videa s putovanja, kojim je otkrila i detalje romantične prosidbe.

Uz objavljenu snimku kratko je poručila: „Već imam najljepši suvenir s putovanja.“, čime je dala naslutiti da će ovo ljetovanje za nju ostati posebno i nezaboravno.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

View this post on Instagram A post shared by Nika Pavičić (@xniks2x)

Zaručnički trenutak dogodio se na plaži u vrijeme zalaska sunca. Na videu se vidi kako par zajedno šeta uz obalu, nakon čega Nika nastavlja hodati ne sluteći što joj partner priprema. U jednom trenutku Vito ju zaustavlja, hvata za ruku i klekne s prstenom, čime je započeo romantični trenutak.

Vidno iznenađena, Pavičić je nakon nekoliko sekundi emocija nasmijano prihvatila prosidbu te zagrlila svog budućeg supruga. Cijela scena završila je poljupcem uz more, dok je sunce zalazilo u pozadini.

Par je kasnije podijelio i fotografije koje prikazuju njihovu sreću u tom trenutku. Oboje su bili opušteno odjeveni, a na njihovim licima nije nedostajalo osmijeha dok su slavili novu životnu prekretnicu.

Nika Pavičić na Instagramu ima oko 207 tisuća pratitelja, a objava je brzo prikupila brojne reakcije. Čestitke su stigle od pratitelja, prijatelja i kolega, koji su mladom paru poželjeli sreću u budućem zajedničkom životu.