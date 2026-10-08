Romana Jerković Kraljić napustila SDP

Glavni tajnik SDP-a Jure Zubčić poručio je da je stranci drago što je eurozastupnica Romana Jerković Kraljić sama odlučila otići nakon gotovo 30 godina članstva. Njezino postupanje nazvao je nepotizmom i najavio da će je SDP pozvati da vrati mandat u Europskom parlamentu.

Jerković Kraljić danas je, neposredno prije sjednice Predsjedništva SDP-a, objavila da napušta stranku. SDP je protiv nje ranije pokrenuo stegovni postupak s ciljem isključenja zbog afere s putovanjima u Europski parlament, piše Index.

"Drago nam je da je shvatila svoju grešku"

"Ona je prije same sjednice javno objavila da napušta članstvo SDP-a. Drago nam je da je shvatila svoju grešku i da je shvatila da u SDP vrijede pravila izvan administrativnih normi koji su propisani procedurama Parlamenta. Drago nam je da je shvatila da za ovakve poteze nema podršku unutar stranke", rekao je Zubčić nakon sjednice Predsjedništva.

Naglasio je da SDP želi postaviti više standarde političke odgovornosti.

"Moramo postaviti novu ljestvicu u standardima koji vrijede za hrvatsku politiku i nisu samo na razini prekršajne i kaznene odgovornosti nego na razinu političke i moralne odgovornosti, tko to pređe za njega nema mjesta u SDP-u", poručio je.

SDP će tražiti da vrati mandat

Zubčić je najavio da će SDP pozvati Jerković Kraljić da vrati mandat u Europskom parlamentu, iako stranka nema mogućnost jednostrano joj ga oduzeti.

"Mandat u EP-u nije stranački, a hoće li ostati u grupaciji, to će biti njihova odluka, ali neće ostati u SDP-u pa smo izgubili jedan mandat", rekao je.

Jerković Kraljić tako može nastaviti obnašati dužnost eurozastupnice i nakon izlaska iz stranke. U današnjem priopćenju već je potvrdila da namjerava nastaviti rad u Europskom parlamentu.

Zašto Barbara Antolić Vupora ostaje u SDP-u?

Novinari su Zubčića pitali i zašto je SDP-ova saborska zastupnica Barbara Antolić Vupora i dalje članica stranke, iako je protiv nje potvrđena USKOK-ova optužnica za poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti.

USKOK je tereti da je u lipnju 2024. od varaždinskog gradskog pročelnika Vlade Podbrežničkog tražila da joj hitno izda građevinsku dozvolu za rekonstrukciju kuće u Varaždinu, iako za to nisu bili ispunjeni zakonski uvjeti. Građevinska inspekcija prethodno je utvrdila da se radovi izvode bez potrebne dozvole i naredila njihovu obustavu.

Suđenje Antolić Vupori počelo je u rujnu ove godine na Županijskom sudu u Zagrebu. Izjasnila se da nije kriva.

"Za neke slučajeve čekamo da se postupci završe. Kao što znate ona je bila privedena u tom postupku i za neke članove je procjena da se čeka da se završi postupak. U slučaju Romane Jerković se radi o nepotizmu, neće ni biti optužnice", odgovorio je Zubčić na pitanje zašto Antolić Vupora ostaje u stranci.

Pitanje različitih kriterija unutar SDP-a otvorila je i sama Jerković Kraljić, koja je u današnjem priopćenju poručila da ne pristaje na to da za nju vrijede jedna, a za druge članove stranke druga pravila.

Jerković: "Netko me se želi politički riješiti"

Jerković Kraljić ranije danas u priopćenju je odbacila optužbe o nepravilnostima tijekom organizacije posjeta Europskom parlamentu.

"Sva su pravila ispoštovana, uključujući i transparentno izvještavanje nadležnih institucija, koje su i potvrdile kako nepravilnosti nije bilo", poručila je.

Optužila je i pojedince unutar SDP-a da se žele riješiti nje, piše Index.

"Neprihvatljivo mi je da se zanemaruju činjenice i predočeni dokazi, samo zato što me se netko želi politički riješiti ili doći na moje mjesto. Nije demokratski članu stranke zatvoriti kanale komunikacije i onemogućiti da se obrati stranačkim kolegama. Ne pristajem na takav način političkog djelovanja", navela je.

Afera zbog putovanja u Europski parlament

Podsjetimo, Politico je objavio da su članovi obitelji, prijatelji i suradnici Jerković Kraljić sudjelovali na putovanju u Strasbourg u prosincu 2024., organiziranom sredstvima političke skupine socijalista i demokrata (S&D) u Europskom parlamentu. Index je kasnije otkrio još spornih putovanja.

Jerković Kraljić odbacila je tvrdnje o nepravilnostima i ustvrdila da je osobno podmirila troškove članova svoje obitelji.

Unatoč njezinim objašnjenjima, SDP je zaključio da postoji razlog za pokretanje stegovnog postupka. Jerković Kraljić odlučila je napustiti stranku prije nego što je postupak rezultirao odlukom o njezinu članstvu.