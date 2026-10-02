Roman Leljak predstavlja „Nestale“ u Splitu: Večer posvećena onima koje još tražimo

Hrvatska udruga Benedikt ima zadovoljstvo pozvati vas na splitsko predstavljanje knjige Nestali autora Romana Leljaka te istoimene pjesme Nene Ninčevića i „Hrvatskih ruža“, koje će se održati u velikoj dvorani Nadbiskupskog sjemeništa u Splitu, u četvrtak, 8. listopada 2026., s početkom u 18 sati.

Od srca vas pozivamo da nam se pridružite. Nestali nisu samo tema knjige i pjesme. Oni su ljudi koje ne želimo prepustiti zaboravu.

U nastavku donosimo svjedočanstvo Romana Leljaka.

Danas, 1. listopada, za mene je poseban i duboko emotivan dan. Krajem kolovoza, uz jutarnju kavu, razgovarao sam s Nenadom Ninčevićem. Ispričao mi je da priprema posebnu pjesmu „Nestali“, posvećenu onima kojih nema, onima koje još tražimo – nestalima u Domovinskom ratu, ali i onima čiji su životi i tragovi izgubljeni na Križnom putu, na završetku i nakon Drugoga svjetskog rata.

Taj me razgovor duboko dirnuo. Zamolio sam Nenada da i moja knjiga ponese isto ime. Dopustio mi je, a danas s posebnim osjećajem zahvalnosti mogu reći: uspjeli smo. Nenad je danas predstavio pjesmu „Nestali“, a ja ovih dana čitateljima predstavljam istoimenu knjigu. Dvije različite forme, pjesma i knjiga, povezane istom željom: da oni koji su nestali ne nestanu i iz našega sjećanja.

Posebno sam zahvalan Nenadu što je napisao uvodnu riječ za moju knjigu. U njoj sam objavio i izvorni tekst njegove pjesme „Nestali“. Tako je naš razgovor uz kavu postao dio nečega što mi znači mnogo više od još jednoga naslova među knjigama koje sam napisao. Ova mi je knjiga posebno bliska. U nju sam nastojao unijeti ne samo dokumente, svjedočanstva i rezultate istraživanja nego i duboko poštovanje prema ljudima o čijim sudbinama pišem.

Posebnu pozornost posvetio sam razdoblju od 10. svibnja do približno 10. lipnja 1945. godine, događajima i stradanjima povezanima s Bleiburgom, Celjem, Hudom Jamom, Kočevskim rogom, Mariborom, Maceljem i drugim mjestima na kojima su ostali posmrtni ostaci hrvatskih žrtava.

U knjizi se posebno bavim pitanjem broja nestalih i stradalih te razmatram procjenu od 260.000 nestalih Hrvata u kontekstu Križnoga puta. To je istraživačka procjena, a ne konačno utvrđen poimenični broj žrtava. Upravo zato smatram važnim nastaviti istraživati, uspoređivati dokumente i rasvjetljavati pojedinačne sudbine.

Jer iza svake brojke stoji čovjek. Nečiji sin, otac, brat, majka ili kći. Obitelj koja je čekala povratak. Pitanje na koje nikada nije dobila odgovor. Želja da napokon sazna gdje može položiti cvijet i zapaliti svijeću.

Zato se posebno radujem što će Nenad Ninčević biti sa mnom na predstavljanjima knjige u Splitu i Zagrebu. „Hrvatske ruže“ otpjevat će „Nestale“ i još nekoliko pjesama, a ja ću predstaviti knjigu, dokumente, svjedočanstva i pitanja kojima sam posvetio ovo istraživanje.