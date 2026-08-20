RØLØ stiže na Trg Tina Ujevića u Makarskoj

U subotu, 22. kolovoza, Trg Tina Ujevića postaje mjesto za nešto drugačiji glazbeni ritam. U 20:30 sati u Makarskoj nastupa splitski tročlani bend RØLØ, poznat po zvuku koji se ne zadržava unutar jednog žanra.

RØLØ čine Mišo Komenda, Karlo Kazinoti, Bernard Andrijašević I Toma Bedalov, a njihov glazbeni izraz povezuje elektroniku, indie, punk, pop i eksperimentalne elemente. Gitara, bas, bubnjevi, ritam-mašine, synth i različita elektronička pomagala dio su zvuka koji uživo dobiva dodatnu energiju i pretvara njihove nastupe u izrazito plesno iskustvo.

Bend je na sceni prisutan od 2015. godine, a od tada su nastupali na brojnim festivalima i koncertnim programima u Hrvatskoj i regiji.

Iza sebe imaju tri studijska albuma – RØLØ iz 2016., HØØP iz 2018. i Ponte Rosso iz 2021. godine. Na posljednjem albumu posebno dolazi do izražaja njihov pristup glazbi koji odbija strogo žanrovsko svrstavanje, kombinirajući različite stilove u kratke, ritmične i pomalo nepredvidive forme.

Makarska publika tako će u subotu imati priliku uživo čuti bend koji već godinama zauzima svoje mjesto na domaćoj nezavisnoj sceni.

Ulaz je slobodan. Vidimo se!