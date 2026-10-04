Tri medalje za Judo klub Pujanke na Prvenstvu Hrvatske: Mari Kokeza zlatna, Gogošević srebrni

Judo klub Pujanke iz Splita ostvario je zapažen rezultat na Prvenstvu Hrvatske za mlađe kadete i mlađe kadetkinje, održanom u subotu, 3. listopada 2026. godine u Zagrebu. Splitski klub na državnom je prvenstvu predstavljalo 12 natjecatelja, a kući su se vratili s tri medalje – zlatom, srebrom i broncom.

Mari Kokeza na najvišoj stepenici postolja

Najveći uspjeh ostvarila je Mari Kokeza, koja je u kategoriji do 70 kilograma osvojila naslov prvakinje Hrvatske i popela se na najvišu stepenicu pobjedničkog postolja. Do srebrne medalje stigao je Roko Gogošević, koji je poražen tek u finalnoj borbi, dok je Dora Petričević nakon uspješnih repasažnih borbi osvojila brončano odličje.

Blizu medalje bili su i Luka Bekavac, Špiro Cvitković i Borna Sulić, no zaustavljeni su u borbama za broncu.

Vrijedni rezultati cijele ekipe

Bruno Potnar, Rita Antunović i Andrija Kristić natjecanje su završili na sedmom mjestu, dok su na prvenstvu nastupili i Marijeta Filipović, Tonči Dujmović i Nikola Nedović. Natjecatelje Judo kluba Pujanke na državnom prvenstvu vodili su treneri Slavko Preradović i Ivan Copić.

Iz kluba su nakon natjecanja čestitali svim svojim predstavnicima na nastupu i uloženom trudu, a osvajačima medalja posebno na ostvarenim rezultatima. "Nastavljamo dalje vrijedno trenirati i veselimo se novim natjecanjima i još većem broju medalja u budućnosti", poručili su iz Judo kluba Pujanke.