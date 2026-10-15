Rokolomotiva stiže s vinilnim izdanjem albuma "Avanturist diletant": U Splitu spremaju dvije promocije istoga dana

Nakon što je u proljeće prošle godine objavila album "Avanturist diletant" s deset pjesama u digitalnom izdanju, grupa Rokolomotiva ove godine donosi i njegovo vinilno izdanje, objavljeno pod diskografskom etiketom Extra Music. Promociju organiziraju Gradska knjižnica Marka Marulića i udruga ST-POLIS u sklopu manifestacije Mjesec hrvatske knjige.

Razgovor s glazbenicima i slušanje vinila

Predstavljanje albuma održat će se u četvrtak, 22. listopada, s početkom u 18 sati u knjižnici Dalmatina, na adresi Zagrebačka ulica 4 u Splitu. Program će moderirati dr. Zdeslav Benzon, koji će razgovarati s članovima Rokolomotive i ostalim glazbenicima koji su sudjelovali u stvaranju albuma. Za glazbeni dio programa pobrinut će se DJ Walker, koji će na gramofonu zavrtjeti singlove s albuma "Avanturist diletant". Knjižnica Dalmatina, kao dio mreže Gradske knjižnice Marka Marulića, redovito sudjeluje u Mjesecu hrvatske knjige, manifestaciji koja se svake godine održava od 15. listopada do 15. studenoga.

Istoga dana i koncertna promocija

Osim predstavljanja u knjižnici, Rokolomotiva će 22. listopada održati i koncertnu promociju albuma u Caffe baru Zeppelin, na adresi Put Supavla 1 u Splitu.

Bit će to prilika da publika pjesme s albuma "Avanturist diletant" doživi i u koncertnom izdanju. Ulaznice za koncertnu promociju dostupne su putem sustava Adriaticket.