Rokas Pukštas odlazi s Poljuda?

Rokas Pukštas (22) napušta Hajduk. Američki veznjak karijeru bi trebao nastaviti u engleskom Championshipu, a splitskom klubu njegov odlazak donijet će višemilijunsku odštetu.

Kako piše Index.hr, ponudu za Pukštasa poslao je Middlesbrough, a ona zadovoljava i Hajduk i igrača. Vrijednost transfera trebala bi iznositi pet milijuna eura, dok je preostalo još samo službeno zaključiti posao.

Još jednom će odjenuti bijeli dres

Pukštas bi posljednju utakmicu za Hajduk trebao odigrati u četvrtak u Poljskoj, gdje Bijele očekuje uzvrat play-offa Konferencijske lige protiv Rakówa. Prva utakmica na Poljudu završila je rezultatom 2:2 pa će Amerikanac prije odlaska u Englesku još jednom biti na raspolaganju treneru Gonzalu Garcíji u velikoj europskoj utakmici. Nakon toga trebao bi se priključiti novom klubu.

Za Pukštasa je posljednjih tjedana postojao interes više klubova. Spominjao se i Birmingham, kao i nekoliko bundesligaša, no Middlesbrough je na kraju bio najkonkretniji.

Hajduku važnih pet milijuna eura

Ovaj transfer dolazi u trenutku kada Hajduk nastoji povećati prihode od prodaje igrača i stabilizirati klupske financije. Pukštas je prema Transfermarktu procijenjen na šest milijuna eura, a ugovor s Bijelima imao je do ljeta 2027. godine. Amerikanac je na Poljud stigao 2020. godine kao tinejdžer iz akademije Sporting Kansas Cityja. Prošao je Hajdukove mlađe kategorije, a seniorski debi upisao je u sezoni 2021./22.

S vremenom se nametnuo kao jedan od najvrjednijih igrača splitskog kluba. Za prvu momčad Hajduka odigrao je 141 utakmicu, postigao 26 pogodaka i upisao 12 asistencija. S Bijelima je osvojio Hrvatski kup 2023. godine, a bio je i dio juniorske generacije koja je stigla do finala UEFA-ine Lige prvaka mladih.

Ako sve bude zaključeno prema dogovoru, Pukštas će nakon europskog uzvrata u Poljskoj zatvoriti veliko poglavlje svoje karijere na Poljudu i krenuti prema novom izazovu u engleskom nogometu.