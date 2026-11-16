Rok je 1. siječnja, a većina građana još nije provjerila podatke: Ako to ne učinite, mogli biste ponovno obilaziti šaltere

Tek 175.000 građana pogledalo je i provjerilo svoje podatke, a to bi trebali učiniti – svi. Rok je do prvog siječnja.

Zašto je bitno? Zato što će sve institucije ako zatražite neko pravo vući podatke iz tog registra.

"Na primjer, dječji doplatak ili subvencije, stipendije, socijalne potpore, jednokratne novčane pomoći, bilo što gdje državne institucije daju neka zakonska prava korisnicima", objašnjava Ivan Gudelj, pomoćnik ravnatelja Porezne uprave za Dnevnik.hr.

Provjeriti i dopuniti podatke preko e-građana

Registar je automatski povukao podatke iz državnih evidencija. Putem platforme e-građani svatko bi ih sad trebao pregledati, dopuniti ili ispraviti ako nešto nije točno. Na stranicama Porezne uprave video vodič pokazuje kako to učiniti korak po korak.

"To mogu preko e Građana provjeriti? Ako uhvatim vremena, hoću", kaže Renata iz Zagreba za Dnevnik.hr. Adriana također nije provjerila podatke: "Pa ne, malo sam to izignorirala"

Što će se dogoditi ako se podaci ne provjere do 1. siječnja?

"Neće oni izgubiti svoja prava. Mislim, ostvarit će ih naknadno, ali će doći do tog nekakvog nesuglasja. Morat će ispočetka vući papire, donositi na šaltere", dodaja Gudelj.

Podaci se mogu provjeriti i u Poreznoj

U tom slučaju pripremite se na hodočašćenje po šalterima. Oni koji nisu baš na ''ti'' s e-građani, mogu provjeriti podatke u Poreznoj upravi. Cilj uvođenja registra je i da se socijalna davanja reguliraju.

"Znalo se dogoditi prije da neka osoba temeljem podatka o kućanstvima koristi prava iz više različitih ustanova i državnih institucija. Toga više neće biti zato što se kreira jedna kategorija, jedno kućanstvo. Svaki građanin može biti član samo jednog kućanstva, ne više", kaže Gudelj.

Svi podaci su strogo zaštićeni. U sustavu ćete moći i vidjeti tko je sve ulazio gledati ih.

Registar će zamijeniti popise stanovništva

"Vi imate pravo zatražiti tko je gledao vaše podatke temeljem prava na pristup informacijama", objašnjava i dodaje da se to može tražiti od Porezne uprave koja je nositelj projekta.

Ako je netko neovlašteno pristupio podacima, ta će osoba temeljem svoje odgovornosti odgovarati za težu povredu službene dužnosti.

Registar će zamijeniti i popis stanovništva. Bit će izvor zanimljivih podataka vezanih za Hrvatsku, ali i dijasporu